El dólar paralelo frenó su racha alcista tras seis subas diarias consecutivas

El dólar paralelo frenó hoy su racha alcista y cerró estable a $239 en la punta vendedora y el Banco Central (BCRA) aprovechó para realizar una compra récord de la actual gestión sumando a las reservas US$ 560 millones.La divisa marginal cerró la jornada recuperando el peso que había perdido en el comienzo de la rueda, luego de seis subas diarias consecutivas en las que acumuló una suba de $23 pesos.La brecha entre el blue y el oficial asciende al 83,9% y en lo que va de junio el alza del paralelo llega a los $32, cuando falta un día para terminar el mes.El mercado vivió hoy otra tensa jornada y en las principales cuevas se suspendieron operaciones debido a la volatilidad que el blue mostró en los últimos días, según operadores del sistema marginal de divisas.El BCRA compró US$ 560 millones, una cifra récord en la actual gestión de la entidad, cifra que solo es superada por la compra de US$ 700 el 20 de diciembre del 2016, durante el anterior gobierno.Con esta compra la máxima autoridad monetaria revirtió el saldo negativo del mes y acumula US$ 400 millones.Según el analista Gustavo Quintana las reciente medida del BCRA de controlar importaciones y el acceso al mercado de cambios que "restringen la demanda es un escenario muy favorable y dispara fuertes compras oficiales que aprovecha el momento para revertir el magro resultado del mes".La suba del blue se produce junto con los tipos de cambio financieros que en el caso del contado con liquidación llegó a operar en un nivel récord de $254 y retroceder hasta los 250 en el final de la rueda, para luego comenzar de retroceder hasta los $250.El dólar contado con liquidación subió 0,3% hasta los $250,69 y la brecha con el tipo de cambio mayorista aumenta al 100,5%.También avanzó el dolar MEP o bolsa que subió 0,8% hasta los $245,04 y en consecuencia la diferencia con el tipo de cambio oficial llegó al 95,5%.El dólar sin los impuestos trepó cinco centavos hasta los $130,19 y en el Banco Nación el billete se mantiene a $129,75 para la venta.El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos avanzó ocho centavos a $214,81 en promedio, mientras que el mayorista subió 17 centavos y se ubicó en los $125,04. Fuente: (NA)