Cómo afecta a la economía la suba del dólar “blue”: lo que explicó economista

Tras el anuncio de mayores restricciones a las importaciones, el dólar blue alcanzó un nuevo récord este martes al cotizar a $ 239 para la venta.consultó a un economista paranaense cómo afecta la suba en la economía doméstica.“Cada vez que el gobierno aplica una medida restrictiva al acceso al dólar oficial del mercado financiero, esto tiene su consecuencia directa en el dólar paralelo, como el dólar blue, el dólar MEP o dólar contado con liquidación; y esta semana hubo una tensión cambiaria y monetaria por la que se disparó ese dólar ilegal”, indicó ael economista Álvaro Gabás y apuntó al “factor importante de especulación y desconfianza en el público”.“Cada vez que Argentina quiere resguardar su moneda, lo hace a través del dólar, y los ahorristas buscan no perder sus activos; hay una desconfianza masiva en el peso y entonces buscan cambiar sus pesos por dólares, lo que tiene su impacto en estos dólares a los que tiene acceso el público en general”, especificó.“Cuando hay incertidumbre nunca se logra una buena expectativa de la economía; la fricción del mercado genera desconfianza, poca previsibilidad, lo que tiene su impacto en la economía real, por ejemplo, en el alza de los precios de la economía doméstica que tendrá un efecto inflacionario”, fundamentó el especialista.Gabás analizó que la suba del dólar ilegal también impacta en “la previsibilidad, la posibilidad de la estructura de mercado, porque las importaciones y exportaciones son a través del tipo de cambio oficial, con lo cual, si hay una pequeña devaluación, eso tiene un efecto inflacionario que coadyuva a esta situación”. “La actividad económica también puede llegar a tener consecuencias a partir de la incertidumbre que transitamos”, acotó al respecto.En ese sentido, Gabás evaluó que “el gobierno debería bajar la tensión, la incertidumbre, y generar confianza en la posibilidad de ahorrar en pesos”. De hecho, mencionó que “la tasa fija de los plazos fijos en pesos es elevada, por encima de la inflación, con lo cual es atractivo”.“El sistema financiero argentino está muy sólido en pesos, no es la situación que vivimos los argentinos en 2001 y es muy difícil que el banco se quede con los ahorros”, aclaró pero reconoció que “los ahorristas no dejan sus dólares en el sistema bancario”.