El dólar “blue” y los tipos de cambio financieros alcanzaron niveles récord

El dólar blue llegó a un nuevo máximo histórico de $239 en la punta vendedora y los tipos de cambio financieros alcanzaron también a cotizaciones récords, según los principales indicadores del mercado cambiario.El dólar paralelo mantuvo la tendencia alcista por tercera rueda consecutiva, aumentó seis pesos en la rueda, sube $31 en el mes y la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista llega al 89%, el mayor nivel en los últimos tres meses.En junio el billete marginal gana 31 pesos en el mercado paralelo, el equivalente a un 14,5% que triplica la inflación proyectada para el mes.El dólar mayorista avanza 17 centavos, a 124,88 pesos,aumenta un 21,6% en lo que va del año y la brecha con el dólar "blue" alcanza el 89,8 por ciento.Los tipos de cambio financieros también llegaron a niveles récord ya que el dólar contado con liquidación trepó 2,9% para cotizar en $253,35 y el MEP o dólar bolsa subió 2,6% para llegar a los $247,57.Las subas se dan en un clima de alta tensión financiera luego de que el Banco Central (BCRA) endureciera el cepo cambiario a las empresas para frenar la sangría de las reservas, pero las medidas de la autoridad monetaria parecen no tener efectos.El presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, afirmó que "cualquier movimiento especulativo mueve esas referencias" y señaló que las subas de los dólares paralelo "no necesariamente tiene que ver con las medidas que tomamos ayer".El funcionario explicó que "el mercado oficial mueve mil millones de dólares diarios y el ilegal opera algunos millones de dólares diarios", agregó en declaraciones a Urbana Play.En cambio para los especialistas del mercado la suba tiene que ver con restringir a grandes empresas el acceso a divisas necesarias para importar y obligarlas a utilizar fondos propios o buscar dólares por su cuenta.Señalan que las empresas que no tienen stock de dólares van al mercado marginal para pagar sus importaciones o deberán ralentizar su nivel de producción, algo que también puede complicar el nivel de actividad y la recaudación tributaria.En las provincias la suba del blue fue mayor ya que en Santa Cruz y Tierra del Fuego llegó a unos inéditos $242, el valor más alto en todo el país, mientras que en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Salta, se vendió a $241, según las cotizaciones del mercado marginal de divisas.El dólar sin impuestos avanza seis centavos a $130,13 para la venta según el promedio en los principales bancos y en el Banco Nación el billete se mantiene a $129,75 para la venta.El denominado dólar ahorro o solidario, que incluye impuestos aumentó 10 centavos a $214,71 en promedio.