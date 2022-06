"Es importante que el déficit fiscal se reduzca", afirmó el ministro Guzmán

El ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró hoy que "es importante que el déficit fiscal se reduzca" para lograr que la inflación baje.De este modo, el jefe del Palacio de Hacienda contradijo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien la semana pasada, en un plenario de la CTA, dijo que la inflación es consecuencia del "endeudamiento criminal del macrismo"."El déficit no necesariamente es la causa de los desmadres económicos y de la súper inflación", consideró la vicepresidenta en Avellaneda.Para Guzmán, el Estado "tiene que ir ordenándose y por eso es tan importante que el déficit fiscal se reduzca", a la vez que remarcó: "No podemos comparar la capacidad de financiamiento del déficit de la Argentina con Estados Unidos, son cosas diferentes".En declaraciones radiales, el ministro comentó: "Hoy se financia una parte del déficit emitiendo una moneda en la que la gente no tiene mucha confianza, luego de mucho tiempo en la que Argentina ha tenido niveles de inflación de dos dígitos y una historia inflacionaria muy complicada".A la vez, recordó que: "El Gobierno cuando tuvo que expandir, como en 2020, expandió; cuando tuvo que consolidar, consolidó; en 2021 nos encontró con una economía creciendo más del 10%, el gasto real creciendo y el déficit bajando del 6,5% a 3% del PBI. Y ahora pasa lo mismo".En ese sentido, puntualizó que durante abril, mayo y junio de este año "se tuvieron que adoptar ciertas medidas para proteger el tejido social, como las políticas de refuerzo de ingresos, un bono para trabajadores que no perciben ingresos formales, otro bono para jubilados. Y el gasto real creció fuerte".En este marco, el funcionario destacó que: "Ahora le toca al Gobierno tomar acciones que consoliden, y eso es lo que vamos a hacer. Queremos tener una evolución de la demanda interna, con una economía que crece, genera empleo y acumula reservas. Eso es importante para poder seguir creciendo el año que viene y atacar el problema de la inflación".