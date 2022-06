El personal del PAMI acordó una "superparitaria" anual de alrededor del 76%, teniendo en cuenta que al aumento base es del 60%, al que se le debe sumar un 10% de adelanto y una nueva bonificación. Asimismo, establecieron como fecha de revisión el mes de octubre, para analizar la marcha de la inflación.



Los tramos de la paritaria 2022-2023 son cinco y se abobarán de la siguiente manera:



Junio, 18%

Agosto, 15%

Octubre, 8%

Enero, 10%

Marzo, 10%



A esto se le debe agregar el 10% otorgado en mayo como adelanto, y que generó la demora en la negociación salarial. Para evitar más postergaciones y ante el reclamo de los gremios, el ministerio de Trabajo convocó a las autoridades del Instituto, a los paritarios sindicales y a la titular de Gestión Pública, Ana Castellani para lograr el acuerdo. Cláusula de revisión en octubre El secretario General de la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UTI), Osvaldo Barreñada, señaló que "estamos satisfechos por lograr este aumento que le permite cierta previsibilidad a los trabajadores y trabajadoras del PAMI frente a los constantes aumentos".



Destacó que "tener una revisión en octubre también da cierta tranquilidad, porque no nos atamos a un acuerdo anual donde la recuperación del salario es casi imposible" y agregó que "analizar la evolución sueldos-inflación en la mitad de la paritaria genera otras expectativas".



Además, se creó un ítem que tiene que ver con cuidados y tratamientos al adulto mayor pero que, en realidad, se hará extensivo y de forma mensual y habitual para todos los trabajadores y trabajadoras, y que será de 110 Unidades Retributivas. Al valor de la UR actual serían $16.500 y, al final del camino (cuando se den todos los porcentajes que se han definido), terminarán siendo $30.000.



La UTI –gremio mayoritario en la estructura del PAMI- informó que a partir de junio se establecieron dos niveles de capacitación; 50% UR al adicional de guardería y 48% de aumento en la cantidad de UR de los viáticos. El PAMI no es un ente estatal Barrañeda remarcó que "no es correcto relacionar la paritaria de la administración pública con la nuestra, porque el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados no es un ente estatal".



Apuntó que "por lo tanto, el personal del PAMI no es estatal, tal como lo deja esclarecido no solo nuestro convenio colectivo de trabajo (la relación de empleo del personal del Instituto se rige exclusivamente por la Ley de contrato de trabajo), sino también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió: "El PAM no integra los cuadros de la administración en ninguna de las estructuras utilizadas por la técnica administrativa para el desarrollo de su actividad, no pertenece a la administración central ni desconcentrada, ni tampoco es alguno de los entes que, en su conjunto, conforman la administración descentralizada". Qué otros gremios acordaron un aumento salarial por arriba del 60% Personal de largometrajes: 110,49%

El Sindicato de la Industria Cinematográfica, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales (SICA APMA) logró para la actividad del largometraje aumentos que arrancan del 73,49% con un tope de 110.49%.



En el acuerdo se estableció que el incremento salarial se abonará en cinco cuotas, con cláusula de revisión en febrero del 2023. Este diagrama es para la categoría más baja, que es "cortador de negativos", mientras que "segundo ayudante de producción y ayudante de maquillaje y peinado" tendrán una mejora del 92,57%. El personal de "video assist" tendrá un incremento del 110,79%, ubicándose en el primer lugar. Los porcentajes de mejora se aplican según corresponda a cada una de las 9 categorías del sector. Además hay que sumar un 25% de aumento para "servicios de producción".



Científicos: 90%

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, otorgó una mejora del 90% para los investigadores de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires.



Trabajadores de Seguridad Privada: 85,7%

Los trabajadores de Seguridad Privada agrupados en los gremios Fatrasep (Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada) y Uspra (Unión Personal de Seguridad Privada) acordaron una paritaria del 85,7% para los vigiladores. Se trata de un incremento que se concretará en 5 cuotas, entre mayo de este año y abril del próximo.



Docentes nacionales: 70,18%

La Paritaria Nacional Docente fijó un aumento anual del 65,80%, que tendrá una suma extraordinaria a fin de año, llevando el porcentaje al 70,18%. De esta forma, el salario mínimo garantizado llegará a $68.400 y se sumará una bonificación extraordinaria por material didáctico y conectividad de $1.800.



Industria lechera: 70%

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) cerró con el Centro de la Industria Lechera un aumento salarial del 60% más otro 10% adicional a cuenta de futuros incrementos. La cláusula de revisión será en noviembre. Los salarios de abril tendrán un incremento del 6%, mientras que a partir del sueldo de mayo, el aumento llegará al 19%, abonándose dos cuotas no remunerativas de $6.600 en meses consecutivos. En julio, el incremento ascenderá al 30%, con un conformado de $143.023,08. En septiembre está pautada otra suba del 10%, con un básico de $154.024,85, y para diciembre, otro 10% que lleva el inicial a $165.023,66.



Obreros Navales: 60 al 70%

El Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina (SAONSINRA) acordó con los representantes de la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata (CIN MDP) un incremento para las categorías Superior oficial especializado y oficial, práctico de varadero del 60%; para medio oficial, del 66%; y ayudante, del 73% con revisión en octubre.



Gastronómicos: 60 al 70%

La Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) selló la paritaria 2022-2023 con aumentos que van del 60 al 70%, aplicables en tramos y con doble cláusula de revisión. En mayo de 2023 el nuevo salario básico estará conformado por la suma de los incrementos remunerativos y no remunerativos, totalizando un 60%. Los básicos en agosto serán de $69.467 para la categoría inicial y de $88.156 para la más alta.



Madereros: 64%

La Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina (USIMRA) y la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) cerraron la paritaria con vigencia del 1 de junio de 2022 al 31 de mayo de 2023 con un incremento del 64% y se distribuirá en cinco etapas.



Gremio fideero: 64%

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Fideera y la Unión de Industriales Fideeros acordaron un aumento del 64% en seis tramos: 14% en mayo, 11% en julio, 11% en septiembre, 11% noviembre, 10% en enero 2023 y 7% en abril 2023.



Químicos: 63%

El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires y Zonas Adyacentes (SPIQYP) acordó un aumento salarial del 63% a pagarse en tramos, con cláusula de revisión en febrero del 2023. El incremento se abonará: Mayo en 20%; agosto, 13%; noviembre, 14%; enero, 8% y marzo, 8%.



Obreros de la Construcción: 62%

La Unión Obreros de la Construcción (UOCRA) y los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) firmaron una suba del 62% para este año, en ocho tramos, con cláusula de revisión en noviembre. Según consta en el acuerdo, los incrementos se aplican sobre los salarios vigentes al 31 de marzo.



Calzado: 62%

La Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) y la Federación Argentina del Calzado y Afines (FAICA) firmaron la mejora salarial del 62% que será abonada en tramos.



Molineros: 61%

La Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA) cerró la paritaria 2021-2022 con un aumento anual en torno al 61%. La organización gremial pactó la suba con los representantes de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), la Cámara Argentina de Empresas de la Nutrición Animal (CAENA) y el centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA). En las tres actividades, los salarios tendrán un piso de $100.000 a partir de julio.