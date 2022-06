Litio: exportaciones suben 166% y Gobierno espera que desplace al oro

El Gobierno se ilusiona con el sector de la minería para generar dólares por inversiones y exportaciones. En mayo, las exportaciones mineras anotaron su mayor valor desde el 2018, y en el acumulado del año tuvieron un aumento interanual del 41,5%. Se destacó la mejora en las ventas al exterior del litio, que treparon 166,5%. En el Ministerio de Desarrollo Productivo se ilusionan con que se multipliquen por diez, al punto de desplazar al oro del primer lugar.





En su primera semana al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli ratificó a la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, con lo que así mantendrá a los mismos secretarios de la gestión de Matías Kulfas: Ariel Schale en Industria y Guillermo Merediz en Pymes. Seguirá también María Apólito, subsecretaria de Economía del Conocimiento. No está claro si pasará a rango de secretaría, una idea que tenía Kulfas luego de que se llevaran la Secretaría de Comercio Interior.



Scioli mantuvo una reunión con Ávila y con dos gobernadores del norte argentino para impulsar el potencial minero: Gerardo Morales de Jujuy y Raúl Jalil de Catamarca. “El mundo demanda lo que nuestro país tiene, el litio y el cobre”, les dijo Scioli, y les destacó la “gran tarea de crear condiciones” para la recepción de inversiones por más de u$s 4000 millones.



Actualmente hay 38 proyectos de litio en cartera en Argentina, desde los que están en estado de evaluación hasta los que están en expansión, la mayoría en Catamarca, Salta y Jujuy, según el CEP XXI. Pero en producción hay actualmente dos proyectos, ambos en expansión. Fénix, en Catamarca, de la empresa Livent, y Salar de Olaroz, en Jujuy, de Allkem Ltd. Con estos proyectos el Gobierno prevé un aumento exponencial de la producción, al pasar de 37.500 toneladas de litio anuales a más de 200 mil toneladas. Además, hay 6 en construcción.



Ante este escenario, Desarrollo Productivo asegura que el mineral se encuentra atravesando un “boom” de inversiones, con anuncios desde inicios de 2020 que se ubican próximos a u$s 4000 millones. De concretarse todos los anuncios del sector, las exportaciones mineras se duplicarán en 5 años, al pasar de los u$s 3.209 millones registrados en 2021 a u$s 6508 millones en 2026. Exportaciones de litio

“Las exportaciones de litio se multiplicarían por diez veces al menos, desplazando al oro del primer lugar”, aseguraron en un comunicado de Desarrollo Productivo. La expectativa es que esto ocurra en 2025. Actualmente, fueron de u$s 50,9 millones en mayo, récord para ese mes, sobre todo a un efecto precio, dado que los valores internacionales treparon 392% interanual, según el CEP XXI, mientras que las cantidades bajaron un 24%.



En lo que va del año, en el acumulado enero-mayo, las exportaciones de litio fueron de u$s 199 millones, lo que implicó un aumento del 166,5% interanual. Si bien el litio es el tercer mineral de mayor exportación, después del oro y la plata, es el que tuvo el mayor incremento. El Salar Olaroz, en Jujuy, es la que más valor exportado generó (75% del total en el año), y creció 28% interanual. La otra mina restante en Catamarca, representan el otro 25% del total de las exportaciones, y creció 23% en el acumulado interanual. En este caso, la AFIP se encuentra investigando maniobras de subfacturación de exportaciones y precios de transferencia, lo que podría derivar en millonarias multas.





En cuanto a la totalidad del sector, las exportaciones mineras acumulan exportaciones por u$s 2562 millones, las más elevadas de los últimos 9 años, según el CEP XXI. Sin embargo, donde el Gobierno sabe que puede hacer una diferencia exponencial es en el sector del cobre. Esta semana, la multinacional canadiense Lundin le hizo un guiño al Gobierno al manifestar “expectativas” por el nuevo régimen de retenciones móviles, lo cual podría involucrar inversiones por u$s 4100 millones.



Sin embargo, hay otro importante proyecto que se encuentra trabado, según pudo saber Ámbito. El proyecto de cobre Taca Taca en Salta, de la canadense First Quantum, ya podría empezar a construirse: tienen “toda la intención” en hacerlo, pero antes aseguran que necesitan “solucionar algunos problemas”. Se trataría de una inversión por u$s 3600 millones, con la posibilidad de exportar anualmente u$s 2000 millones en cobre. Sin embargo, la compañía analiza el nuevo régimen de retenciones, la estabilidad fiscal y las restricciones cambiarias, ante las dudas acerca de si podrán acceder a los dólares para el repago del financiamiento.



