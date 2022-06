Domínguez: "No va a faltar el gasoil para la siembra ni para la cosecha"

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, aseguró hoy la provisión de gasoil para la siembra y cosecha de granos. "No va a faltar el gasoil para la siembra ni para la cosecha, aunque seguramente dificultades vamos a tener", dijo Domínguez esta tarde durante su exposición en la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.



En este sentido, el funcionario nacional consideró que "las dificultades están a la vista y existen, pero no creo que falte lo que la producción argentina necesita". Sostuvo que el Gobierno "va a campear el temporal".



Así, planteó que "hay una mayor demanda de combustible y consecuencias no deseadas. Nosotros tenemos el reclamo de los productores de todos los precios que pagan y estamos trabajando en eso. Todos los días hay una nueva demanda".



Según explicó, la respuesta obtenida por la cartera nacional de parte de las dependencias encargadas de resolver el abastecimiento del combustible es que "hay problemas en la logística, pero que gasoil no va a faltar".



El titular de la cartera agropecuaria puntualizó que en 15 días ingresarán tres buques con gasoil al país.



Asimismo, adelantó que desde la industria del biocombustible indicaron que entre 7 y 12 días estaría en plenitud la operación del corte, que fue elevado por el Gobierno de manera transitoria de 5% al 12%.



"Estos dos elementos nos garantizan que en los próximos dos meses va a estar abastecido el sector", concluyó el funcionario.