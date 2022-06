El dólar blue se mantuvo estable a $224

En tan solo dos jornadas, el dólar blue borró la baja de fines de la semana pasada, al dispararse este miércoles 22 de junio otros $4 para alcanzar nuevamente su récord nominal histórico, según un relevamiento de Ámbito.



El dólar paralelo igualó en la jornada su máximo nominal de $224, precio que ya había registrado el martes de la semana pasada, pero que no había podido sostener entre miércoles y jueves. Pero tras el fin de semana largo, retomó rápidamente su marcha alcista, trepando $4 el martes, y la misma variación este miércoles.



De esta forma, la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista terminó arriba del 80% (se ubicó en 80,9%).



Con el nuevo avance de este miércoles, el dólar informal achicó la brecha que aún mantiene frente a los dólares financieros, que bajaban con fuerza y operaban entre los $230 y $238.



El economista Federico Glustein vinculó el nuevo salto del blie con el derrotero de la economía del país y las expectativas negativas sobre el rumbo económico. "El riesgo país subió en estos días un 10% respondiendo al temor de los mercados por la incertidumbre, y el dólar CCL había aumentado fuerte a la espera de posibles restricciones a las importaciones, mientras el Gobierno testea al mercado con una licitación algo particular antes de los vencimientos de fin de mes", analizó.



"Es lógico que a pesar de no haber demanda que se corresponda con la suba del blue, la divisa paralela tienda al alza", remató.



Por su parte, Lorena Giorgio, economista jefe de Equilibra, comentó que "estamos viendo una leve convergencia del dólar informal a las cotizaciones financieras, como siempre suele ocurrir. Hay que esperar para ver si está suba puntual viene de la mano de una menor oferta en el mercado informal por mayores controles a las importaciones".



Vale recordar que hasta hace un par de semanas, el dólar informal se mantenía en niveles similares a los del cierre de 2021 ($208) aún con una inflación acumulada de 30%. "Esto fue posible por una oferta de dólares en el mercado informal que venían de los diferentes rulos de importadores", explicó Giorgio.



A su vez vaticinó que "si termina sucediendo lo que pide la vicepresidente Cristina Kirchner, y el Banco Central se pone duro en cuanto a la venta de divisas para importar, podríamos tener una menor oferta en el informal que se traduzca a precio".



De todos modos, por ahora, luciría ser "un efecto convergencia que también se ve alimentado por la estacionalidad de esta época del año, cuando la gente ya cobró el aguinaldo y ve que es un buen timing para dolarizarse", sostuvo la economista jefe de Equilibra.