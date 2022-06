Créditos ANSES: quiénes pueden acceder a los préstamos de hasta $240.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social implementó nuevos requisitos a partir de junio del 2022 para acceder a uno de los préstamos de hasta $240.000 que ofrece el programa Créditos ANSES para cinco grupos de jubilados y pensionados.

De momento, siguen sin estar vigentes las líneas de préstamos de ANSES para la Asignación Universal por Hijo (AUH).



Qué cambios hay a partir de junio 2022

ANSES actualizó dos de los requisitos clave para acceder a uno de los Créditos ANSES: el límite máximo de edad y el ingreso tope de cuota permitida a debitar.

A partir de este mes, 92 años es la edad máxima permitida para que los cinco grupos habilitados puedan cancelar cuotas correspondientes a uno de los préstamos.

A su vez, ANSES aplica desde junio 2022, el segundo aumento anual de haberes para jubilados, pensionados, de 15% para los haberes y otras asignaciones que paga el ente previsional.



Créditos ANSES: cuáles son las líneas de préstamos

ANSES cuenta con cinco líneas de préstamos a tasas bajas y mínimos requisitos, según el tipo de beneficio previsional, de las cuales tres verán modificaciones desde junio 2022:



-Créditos ANSES para jubilados y pensionados.



-Créditos ANSES para Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o Pensión no Contributiva por Vejez.



-Créditos ANSES para Pensiones no Contributivas (PnC) por Invalidez y Madre de 7 hijos.



-Créditos ANSES para Pensiones del Régimen Reparatorio para expresos políticos.



-Créditos ANSES para Pensión Honorífica para veteranos de Guerra.



Créditos ANSES: cuál es el valor de la cuota mínima

El incremento del 15% impacta también el valor de la cuota mínima a pagar para los solicitantes a uno de los préstamos del programa Créditos ANSES. Los valores son los siguientes:



-Créditos ANSES para jubilados: valor de la cuota mínima a pagar de $11.257,5.



-Créditos ANSES para Pensiones no Contributivas (PnC) por Invalidez: valor de la cuota mínima a pagar de $5253,4.



-Créditos ANSES para Pensiones no Contributivas (PnC) para madre de siete hijos o más: valor de la cuota mínima a pagar de $7505.



-Créditos ANSES Pensiones por Contributivas (PnC) por Vejez: valor de la cuota mínima de $5253,4.



-Créditos ANSES para Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): valor de la cuota mínima de $6004.



Cómo sacar un préstamo de hasta $240.000

Ingresar al aplicativo Mi ANSES con Clave de la Seguridad Social y CUIL.

En el menú, elegir la opción Créditos ANSES > Solicitar crédito - Jubilaciones y Pensiones.

Se puede simular el monto y la cantidad de cuotas. Luego, hay que elegir la opción de plazo y monto que se prefiera.

Una vez verificado todos los datos (DNI, CBU o cuenta donde se cobra, monto y cuotas seleccionadas) se puede enviar la solicitud.

La solicitud será enviada exitosamente.

Descargar el comprobante y guardarlo.