Nuevo registro: claves sobre quiénes podrán mantener subsidios a tarifas

Esta semana, a través de un decreto, el Gobierno estableció un nuevo sistema de segmentación de tarifas para los usuarios de los servicios de gas y de electricidad: los aumentos serán diferentes según los ingresos de cada sector y el 10% de mayor poder adquisitivo perderá los subsidios y pasará a pagar la tarifa plena. Para conservar el subsidio actual, será necesario registrarse en una plataforma online. ¿Cómo funcionará el nuevo esquema de segmentación de tarifas?

A partir de este mes de junio, habrá tres niveles de usuarios, de acuerdo con los ingresos de todos los integrantes del grupo familiar.



Nivel 1, con ingresos mayores a $333.410.



Nivel 2, para usuarios con tarifa social o ingresos menores a $95.260.



Deberán registrarse los usuarios del Nivel 3, los que tienen ingresos medios y no cumplen con las condiciones del nivel de mayores ingresos pero que tampoco pertenecen a los sectores más vulnerables

Nivel 3, de ingresos medios, para los que no cumplen con los requisitos de los otros dos niveles.



Cada nivel tendrá un porcentaje de aumento diferente en las tarifas de gas y electricidad. Y el segmento de mayores ingresos pasará a pagar la tarifa plena de los servicios, sin aporte del Estado.



Se tomarán en cuenta los ingresos de todos los integrantes del grupo familiar. ¿A partir de qué ingresos se perderán los subsidios?

Los usuarios del Nivel 1 (de mayores ingresos) van a pagar el costo pleno de la energía. Incluye a todos los que tengan al menos una de estas condiciones:



- Ingresos mensuales netos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT). Estos son ingresos por encima de $333.410 con los datos de abril. Esta cifra se va incrementando mes a mes de acuerdo a los datos actualizados de Indec.



- Tres o más automóviles con antigüedad menor a cinco años.



- Tres o más inmuebles



- Una o más aeronaves o embarcaciones de lujo



- Activos societarios que exterioricen capacidad económica plena. ¿Quiénes deberán registrarse para mantener los subsidios?

Deberán registrarse los usuarios del Nivel 3, los que tienen ingresos medios y no cumplen con las condiciones del nivel de mayores ingresos pero que tampoco pertenecen a los sectores más vulnerables. Los usuarios alcanzados por la tarifa social no tendrán que hacer ningún trámite para mantener el beneficio. ¿Quiénes forman parte del Nivel 2, que tendrá menores aumentos?

Estarán incluidos los usuarios que tengan:



- Ingresos netos menores a un valor equivalente a una Canasta Básica Total (CBT) para un hogar 2 según el Indec. Ese valor equivale en a abril a $95.260.



- Certificado de Vivienda del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).



- Un domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado.

- Al menos un integrante del hogar con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.



- Al menos un integrante con certificado de discapacidad y cuando todas las personas que viven en el hogar tengan un ingreso neto menor a 1,5 Canastas Básicas Totales, unos $142.890. ¿Qué pasará con los usuarios que no se registren?

Los usuarios incluidos en el Nivel 3, de ingresos medios, que no se registren perderán los subsidios. Mientras que los usuarios con tarifa social no requieren ingresar sus datos para mantener el beneficio. ¿A partir de cuándo y cómo se podrá realizar el trámite?

Se va a crear un Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), una plataforma donde el trámite se podrá realizar de forma online a partir de la próxima semana. De acuerdo con el decreto, los titulares del servicio tendrán que completar una declaración jurada para solicitar los subsidios, en el caso que corresponda. También se prevé, aunque aun no fue confirmado, que se pueda hacer en forma presencial en las oficinas de la Anses. ¿Qué pasará con los inquilinos?

Se prevé la creación de la figura del “Usuario o Usuaria residencial del Servicio” en el caso que la persona o familia que usa efectivamente el servicio no coincida con el titular registrado en las empresas distribuidoras. Con ese nombre, podrán solicitar mantener el subsidio en el caso que corresponda. ¿Cuántos usuarios perderán los subsidios?

Según los datos presentados en la audiencia pública de mayo pasado, como resultado del cruce de la información provista por las empresas y los organismos del Estado, se estima que son 921.778 usuarios de electricidad y 760.600 usuarios de gas en la zona del AMBA. Pero no se difundieron datos del resto del país. ¿Qué aumento de tarifa corresponderá durante este año a cada uno de los niveles de usuarios?

Los usuarios con tarifa social (Nivel 2) tendrán en sus facturas incrementos totales por año menores a 216% (es el equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial CVS de 2021). El resto de los usuarios Residenciales tendrán en promedio aumentos para todo 2022 de 42,7% (el 80% de la variacion del CVS 2021).



En el caso de la electricidad, para el AMBA, el aumento que se está aplicando a partir de mayo es de 16,5% en promedio.Para usuarios con tarifa social es de 7,7% promedio. En gas, en tanto, para usuarios con tarifa social no habrá ningún aumento. Para el resto de los usuarios de todo el país, el aumento en factura promedio que se está aplicando es de entre 18,55% y el 25%. En ambos casos, se trata de las segundas subas que se aplican durante el año y el porcentaje acumulado está en línea con los topes de aumentos previstos de acuerdo a la evolución del CVS. ¿Qué porcentaje actual de la tarifa está hoy subsidiada?

El Estado cubre hoy más del 75% del costo del gas y de la electricidad que se incluye en las facturas. En el segmento de la generación de energía, por ejemplo, los usuarios solo abonan una parte de este costo, entre el 20% y el 25% según la estación del año, y el Estado cubre la diferencia. De acuerdo a datos oficiales, por ejemplo, el 50% de los usuarios de mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios a la energía eléctrica.



Según datos del ministerio de Economía, el año pasado el sector de mayores ingresos recibió subsidios anuales por $49.452 en electricidad y $23.312 en gas. Son hogares con ingresos anuales promedio por encima de los $3,2 millones (unos $271.000 mensuales). En promedio, recibieron subsidios por $6.063 por mes.



