Renovaron programa para la compra de motos en 48 cuotas y con tasas bonificadas

El Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó una nueva etapa del programa de financiamiento para la compra de motos con créditos de hastapor parte del Ministerio de Desarrollo Productivo.Se trata del programa “Mi Moto”, que llega así a su 14ª edición ofreciendo rodados de fabricación nacional, informó el banco estatal.“El monto máximo a financiar por usuario será de hasta $ 300.000 a un plazo único de 48 meses, sistema de amortización francés, y”, indicó la entidad financiera en un comunicado.En este sentido, el importe a financiar no incluye los costos y gastos adicionales accesorios a la operatoria, como patentamiento, fletes, sellados, aclaró el Nación.A modo de ejemplo, el banco estatal graficó: “Una moto de $ 150.000 pagaría una cuota inicial de $ 4.180,46 en el caso de un cliente que perciba sus haberes en el BNA, mientras que para el resto de los clientes la misma ascendería a $ 5.322,73”.En tanto, la garantía es a sola firma y se financia el 100% de la motocicleta.Aquellos interesados en solicitar el crédito para acceder la moto podrán hacerlo a través de la web del Nación, www.bna.com.ar , donde el cliente será precalificado para reservar el rodado en Tienda BNA.Una vez culminada la reserva a través de la plataforma e-commerce de la entidad financiera, el usuario deberá formalizar la solicitud del préstamo presencialmente en la sucursal.El programa incluye 36 modelos de motos nacionales, de 12 marcas, entre ellas Corven, Bajaj, Brava, Keller, Gilera, Honda, Mondial, Motomel, Suzuki, Guerrero, Okonoi y Zanella.Otros modelos disponibles son: la Bajaj Boxer AT, que tiene un precio de venta en la tienda BNA de $299.990, mismo valor del mes pasado; la Corven Energy Base, cuya cotización es de $181.436, un 5% más que en mayo; la Brava Nevada Base, a $185.000, un 7% más que el mes pasado; y la Gilera Smash Full, a $198.400, 5,5% más que en mayo.El Plan Mi Moto nació en 2020 como un intento oficial de generar una vía de acceso facilitado a rodados, en particular en un contexto de pandemia que desalentó el uso del transporte público y de caída del consumo luego del impacto de la cuarentena sobre la actividad y el empleo.Según la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) a partir de esta iniciativa es posible llegar a cerca de las 500.000 unidades vendidas, “como años normales de la industria”.Las modelos de motos disponibles para el programa pueden ser consultadas en el sitio https://tiendabna.com.ar/mi-moto