El gobierno endurecerá el control sobre las importaciones para ahorrar dólares

"Lo que vemos es que vamos a priorizar el crecimiento, vamos a priorizar el trabajo, la inclusión, el desarrollo, en el marco de un país muy federal", señaló el jefe de Gabinete Juan Manzur.



Tras la reunión de Gabinete nacional, el funcionario señaló que "el ministro está trabajando bajo la indicación del presidente en determinadas acciones que se van a tomar que seguramente en los próximos días él las va a formalizar ante la prensa".



Para el economista de Claudio Spotorno, es posible que se arme un "hiper cepo" porque "pese al récord histórico de cosecha no estamos acumulando reservas".



El segundo trimestre del año es el más fuerte en lo que refiere a las compras del Banco Central y desde la autoridad monetaria admiten que el ritmo no es el deseado, aunque mejoró en las últimas semanas.



También cabe apuntar que, si bien aumentan los ingresos por la suba de los commodities, las divisas salen por la ventanilla destinada a pagar las importaciones de energía.



El martes a la noche, el ministro de Economía, Martín Guzmán recibió en el Palacio de Hacienda al presidente del BCRA, Miguel Pesce, y al flamante ministro de Producción, Daniel Scioli, con el fin de definir la estrategia para encarar el segundo semestre del año cuando el ingreso de dólares se frenará.



"Sabemos que se acaba en agosto o septiembre. La primera pregunta es de dónde van a salir más dólares", planteó Spotorno en declaraciones a la prensa.



Este nivel de incertidumbre más la creciente deuda en pesos que provoca un stress financiero todos los meses para su renovación, fueron los motivos que provocaron el fogonazo del tipo de cambio en las dos primeras jornadas de la semana.



En principio, y según trascendidos, las medidas están enfocadas a definir con mayor certeza cuáles son las necesidades de dólares de los sectores productivos y realizar una asignación selectiva.



Este nuevo esquema aumenta el poder Guzmán dentro del Gobierno, que ahora podrá decidir a quién se le entregan divisas y quien debe esperar.



Por el momento no habría mayores restricciones para el turismo y el uso de tarjetas de crédito, pero ningún integrante del gobierno se anima a garantizar que una medida de ese estilo no se tome en los próximos meses.