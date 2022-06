Gasoil: revelan que sólo hay abastecimiento normal en tres provincias

Economía Elevarán el corte obligatorio de biocombustible ante desabastecimiento de gasoil

Un total de 21 provincias presentan problemas con el abastecimiento del gasoil y sólo en Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego se ofrece este combustible con normalidad, según reveló la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). El "Mapa de Abastecimiento de Gasoil", creado por esa entidad, reflejó que entre el 5 y el 15 de junio, 21 provincias presentaban problemas para acceder a ese combustible.Ahora, con más de 1.100 respuestas procesadas, el mapa muestra:FADEEAC detalló que el 94% de los transportistas de carga que respondió a la consulta sufrió algún tipo de dificultad (cupos, tiempo de espera, precios más elevados que los oficiales en surtidor) a la hora de intentar cargar gasoil. Mientras que en la mayoría de las provincias rigen cupos de carga menores a los 20 litros por unidad, un camión necesita entre 35 y 40 litros promedio para recorrer 100 kilómetros.Los dos problemas principales detectados están relacionados con el volumen de carga de combustible permitido y con el tiempo de espera para lograrlo: el 34,6% esperó más de 12 horas antes de acceder al combustible; 16,6% aguardó entre 6 y 12 horas; 16,9%, entre 3 y 6 horas; 12,8% entre 2 y 3 horas; 9,8% entre 1 y 2 horas y 9,8% menos de una hora.Los datos muestran que en muchos casos las horas acumuladas entre los repostajes supera ampliamente el tiempo real del recorrido, advirtió la entidad y señaló que Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero fueron las provincias en las que se registraron los mayores tiempos de espera, mientras que las rutas 34, 14, 9, 3 y 12, las que reportaron mayor desabastecimiento.En este marco, el presidente de FADEEAC, Roberto Guarnieri, comentó: "Estamos frente a un efecto de manta corta: hay desvío de combustible desde el Sur para intentar compensar la situación de las regiones más complicadas, en el Centro y Norte del país. La situación se complica con el paso de los días y lo que nos genera mayor preocupación es que no vemos soluciones concretas a corto plazo"."Aumentar el corte del biodiesel puede ser una medida paliativa, pero no resuelve la cuestión de fondo. Más allá de los anuncios oficiales sobre la supuesta importación de gasoil no tenemos certezas de cuándo ocurrirá eso", enfatizó el dirigente, horas antes de que el Gobierno elevara en un 50% el corte obligatorio de la Ley de Biocombustibles.Guarnieri sostuvo además que el transporte de cargas "no es formador de precios", a la vez que dijo: "Según la distancia y el tipo de producto, la incidencia del flete en el precio final de un bien es de entre 2% y 4%. No es correcto que si el flete aumenta 30% se traslade ese incremento de forma directa al azúcar, el aceite o la carne".