Inflación: Cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en mayo

Dentro del índice de precios al consumidor (IPC) de mayo que llegó al 5,1%, el aumento en la categoría Alimentos y Bebidas se ubicó por debajo del nivel general y alcanzó el 4,4%. En los primeros cinco meses, según la medición que realiza el Indec, los alimentos aumentaron un 33,7%, y en el último año un 64,2%, por encima de la inflación general, que llegó al 29,3% y 60,7% respectivamente.Otro alimento que se destacó por su incremento fueron la harina de trigo, que subió un 10,5 por ciento. La lista de los 10 alimentos que más se encarecieron en mayo la completan el Queso pategrás (8,4% de aumento), el Pollo entero (8,3%), la Carne picada (8,2%), el Vino común (8%) y las Galletitas saladas (7,7%).En el otro extremo, hubo algunos productos que mostraron un descenso en sus precios en relación al valor registrado en abril. Todas las bajas se registraron en los productos frescos, que habían tenido aumentos muy fuertes en los meses anteriores. La más notoria fue la de el limón, que bajó un 17 por ciento. El tomate redondo mostró una baja de 6,2%. Otras caídas de precio fueron las de la lechuga (-4,3%), zapallo anco (-1,2%) y la batata (-0,1%).“El alza de Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,4%) fue lo que tuvo mayor incidencia en todas las regiones. Dentro de la división se destacaron por su mayor incidencia los aumentos de Carnes y derivados; Leche, productos lácteos y huevos; y Pan y cereales. A su vez, Aceites, grasas y manteca; Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc.; Café, té, yerba y cacao; y Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos fueron los de mayor incremento; mientras que Verduras, tubérculos y legumbres registró bajas en la mayoría de las regiones”, señaló el informe del organismo estadístico.Esta última baja en los productos considerados estacionales impactó en la medición a nivel de las categorías: “Regulados (5,7%) fue la de mayor variación en el mes por los aumentos de prepagas y combustibles, sumados al alza de cigarrillos y de los servicios de electricidad y agua en algunas regiones del país. El IPC Núcleo (5,2%) fue la segunda categoría de mayor incremento, mientras que Estacionales (3,4%) fue la de menor suba, fundamentalmente por la baja de Verduras, tubérculos y legumbres”, agregó el informe.El 4,4% del rubro Alimentos corresponde a nivel nacional. En la medición limitada al Gran Buenos Aires (GBA) por grupos de alimentos, el mayor aumento se dio en “café, té, yerba y cacao”, con 6,8%; la carne y sus derivados, lo siguió con un 6,5%. Por otra parte, “frutas” tuvo un alza del 2,2% y “verduras” una baja del -2,8 por ciento.En los últimos doce meses, según esa misma medición, los rubros que más subieron fueron, “Café, té, yerba y cacao” con un 77,3%, “Azúcar, dulces, chocolate, golosinas” con un 72,2% y los productos lácteos, con un 70,2%.Desde el ministerio de Economía, asimismo, señalaron que “a nivel división, Alimentos y Bebidas no alcohólicas volvió a reducir su tasa de 5,9% en abril hasta 4,4% mensual, alcanzando el menor incremento registrado en 2022, tras registrar aumentos en febrero y marzo, cuando se dio el mayor impacto de los shocks de commodities por la sequía en Sudamérica y el conflicto bélico en Ucrania”.