Gasoil: expendedores piden “medidas concretas” para garantizar el abastecimiento

El presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha) Gabriel Bornoroni, sostuvo que el Gobierno debería tomar "medidas concretas" para garantizar el abastecimiento de gasoil, pero reconoció que a los expendedores "no" los "escuchan" cuando reclaman por la escasez de ese combustible.Según el dirigente, los expendedores de combustibles atraviesan por "un momento de crisis" y dijo: "Ya en octubre del año pasado dijimos que íbamos a tener problemas con el gasoil, pero nadie nos escuchó. Eso nos genera bronca"."Nos reunimos con funcionarios. Y nada. Somos un país productor y estamos viendo a quién le compramos. No entiendo por qué nuestra clase dirigente no toma medidas concretas", se quejó Bornoroni.En declaraciones a radio Rivadavia, el empresario comentó además que la Argentina importa entre el 20% y el 25% del gasoil que consume, pero resaltó que el país tiene condiciones para llegar al autoabastecimiento.También aclaró que todos los productos que venden las estaciones de servicio "tienen problemas de abastecimiento", a la vez que añadió: "Trabajamos con cupos de todas las marcas".Bornoroni puntualizó que la falta de gasoil "afecta principalmente la cosecha" y señaló acerca de los expendedores: "No podemos hacer un paro, solo podemos visibilizar el tema".El presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEAAC) Roberto Guarnieri advirtió que la falta de gasoil se agrava a medida que pasan los días y, a la vez, se quejó por los sobreprecios que cobran en algunas estaciones de servicio."Cada día hay menos combustible y son cada vez más los camiones parados esperando cargar y seguir viaje. Hace ya más de 70 días que estamos con esta situación. Venimos muy castigados porque la falta de gasoil complica mucho al transportista", sostuvo el dirigente.Guarnieri comentó que en algunas estaciones de servicio del interior del país están cobrando el litro de gasoil "blue" entre $200 y $240: "Es un sobreprecio. Te dan 100 litros pero si se necesita más te cobran más. En algunos lugares ni siquiera dan factura por la venta. No se puede cobrar más de lo que sale, que es $130", puntualizó.En declaraciones al programa "Sin relato", que se emite por AM 990, el empresario señaló además que los transportistas tratan que "cuando el camión obtiene combustible, llegue a dejar su carga en destino", a la vez que agregó: "Luego, a la vuelta, Dios dirá.Parece que a nadie le importa que el chofer esté tres o cuatro días por semana para hacer un solo viaje".También aseguró que, si bien la escasez afecta más al norte del país, está empezando a faltar en la Patagonia, región en la que no había problemas hasta hace pocos días.Guarnieri se quejó de la "presión tributaria bárbara" que tiene el sector y alertó que si continúa la falta de combustible, no van a "poder cumplir" con los impuestos.FADEEAC alertó la semana pasada que el costo del transporte de cargas subió un récord de 10,6% en mayo, y se convirtió en un factor clave en el encarecimiento de productos como los alimentos y bebidas.Se trata del aumento más alto en más de tres años y medio y el combustible, principal costo del sector, aumentó 12,2% en mayo, en un marco de precios muy elevados y continuidad de tensiones en el mercado internacional.En las regiones del país afectadas por la escasez de combustible, se verifican marcados incrementos adicionales."Continúan registrándose situaciones de menor disponibilidad de gasoil en varias regiones productivas del país, así como también cupos y topes para la carga, generando importantes sobrecostos en el combustible y en la operación logística en general", expresó la entidad empresaria.