La inflación de mayo rondaría 5%: preocupan subas de alimentos en junio

Después del pico de 6,7% de marzo, del 6% de abril, le seguiría un dato cercano al 5% en mayo. Así lo proyectan distintas consultoras privadas, cuyas estimaciones rondan el 5,2%. Además, en la misma línea, advierten que las fuertes subas de alimentos en los primeros días de este mes, sumarán presión al indicador de junio.



Tal como se desprende del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, se estima que la inflación de mayo fue del 5,2%. En ese nivel se ubicaron las estimaciones de las consultoras Ecolatina y LCG, mientras que para EcoGo y C&T (para GBA), el IPC trepó 5,3%. Algo más abajo se ubicó la proyección de Orlando Ferreres: en el orden del 4,7%. Este martes el INDEC difundirá el dato oficial.



“Luego de registros elevados en los últimos dos meses, esperamos que el índice de precios desacelere, aunque lo hará en el margen, encontrándose alrededor del 5,2%”, explicaron desde la firma LCG, y detallaron: “Esta cifra sería explicada por cierta desaceleración en el aumento de Alimentos y bebidas luego del shock inicial por la guerra en Ucrania (5% mensual promedio), categoría que aportaría 1,3 p.p. al IPC total. A su vez, se suman aumentos puntuales del 11% en Combustibles, 8% en Prepagas, 9,5% en Telefonía, cable e internet, 15,5% en el GNC, 9% para empleados domésticos, entre el 15% y 20% de aumento en las expensas y 8% de suba para los colegios privados de Buenos Aires”.



Entre todos estos ítems, remarcaron desde la consultora, aportarían otros 1,7 puntos adicionales a la inflación de mayo. “La nominalidad de la economía se afianzaría en un nuevo piso más elevado que el del cuarto trimestre de 2021, suponiendo un piso de inflación interanual por encima del 75% en diciembre”, agregaron.



En la misma sintonía, el IPC GBA de Ecolatina dio un aumento del 5,2% el mes pasado. “De esta forma, acumuló 28,1% los primeros cinco meses del año y mostró una variación interanual de 59,2% con respecto al mismo mes de 2021”, remarcaron desde la firma.



“Al interior, los capítulos con mayor evolución fueron Atención médica y gastos para la salud (7,2%), Indumentaria (6,3%) y Educación (5,8%). El capítulo de Alimentos y Bebidas creció 5,0%, alcanzando una variación interanual del 64,7%. Cabe destacar que esta categoría no se ubicaba por debajo del nivel general desde septiembre del año pasado. Esta desaceleración se ve explicada, al menos en parte, por la caída en los precios de frutas y verduras (-0,9% y -1,3% respectivamente), que tienen un gran componente estacional. A diferencia, productos de panificación, carnes, leches y bebidas no alcohólicas se ubicaron por encima de la evolución del capítulo”, agregaron desde Ecolatina.



Por su parte, desde la consultora Orlando Ferreres estimaron una inflación general del 4,7%, pero con una inflación núcleo trepando 5,2%, acumulando un alza del 57,7% interanual.



Subas de los alimentos en junio

Los analistas consultados en el REM estimaron que la inflación de junio será del 5% y que, a lo largo de todo 2022, acumulará una variación del 72,6%. Y la realidad de los primeros días de este mes marca que los alimentos continúan presionando al alza.



De acuerdo al relevamiento realizado por LCG, en la primera semana de junio los alimentos subieron 2,8%, acelerándose 1,9 p.p. respecto a la semana previa. “Todas las categorías del índice tuvieron una incidencia positiva sobre el aumento total, destacándose panificados y carnes con incidencias por encima de los 0,5 p.p.”, analizaron desde la firma. Los panificados subieron en la semana un 3,9% y las carnes, 1,7%.



“Los alimentos siguen subiendo al 5% promedio, en comparación con la misma semana de mayo. Y diría que con aumentos bastantes generalizados: no hay una sola cosa que está subiendo, sube todo. También empiezan a jugar muchos factores, por el momento que ajustan Precios Cuidados, por ejemplo. Pero por ahora no veo un freno en el cortísimo plazo”, señaló Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos.



Con ese escenario, es que se espera que la inflación general vuelva a superar el 5% en junio. Es que al rubro alimentos, se le sumarán las actualizaciones de las tarifas de gas (entre 18,5% y 25%), y los aumentos en prepagas (10%) y colegios en PBA (8%).



“La inflación en junio se ubicaría nuevamente por encima del 5%, donde impactará el aumento previsto de las tarifas de servicios públicos junto a otros precios regulados (como prepagas), en conjunto con el driver salarial, que se mantiene encendido luego de las negociaciones paritarias”, concluyeron desde Ecolatina.

Fuente: Ámbito Financiero