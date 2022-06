Del campo a góndola: consumidor pagó 3,54 veces más de lo que recibió productor

En mayo, la mayor brecha entre precio de origen y destino la tuvo nuevamente el limón, donde el consumidor pagó 14,42 veces más de lo que cobró el productor. Le siguieron la naranja (13,65 veces), el zapallito (10,31 veces) y la mandarina, con una diferencia de 10,3 veces.



El consumidor pagó 3,54 veces más de los que recibió el productor en la tranquera de su campo, incrementándose la brecha con respecto a abril. El deterioro se explica por las fuertes bajas en los precios pagados a los productores de cebolla, naranja, calabaza y mandarina, que en algunos casos se combinaron con aumentos al consumidor. El análisis fue realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en base a 24 agroalimentos que componen la canasta IPOD.



El informe del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), arrojó además las siguientes conclusiones:



Por los productos agropecuarios, la diferencia entre el precio que se le pagó al productor y el que abonó el consumidor en góndola (brecha entre precio de origen y destino) aumentó 7% con respecto al mes anterior.



El 58,3% de los agroalimentos medidos aumentaron sus brechas entre origen y destino, mientras que el 41,7% restante registró una baja. Cebolla y naranja fueron los productos con mayor variación mensual, mientras que la menor se produjo en frutilla y limón.



Para el 54,2% de los productos agropecuarios relevados, los precios en los comercios de cercanía fueron menores a los importes que ofrecieron los hipermercados.

En promedio, la participación del productor en el precio final de venta de los 24 agroalimentos de la canasta IPOD fue tan solo del 25,9%, convirtiéndose en la más baja del año.



En mayo, la mayor brecha entre precio de origen y destino la tuvo nuevamente el limón, donde el consumidor pagó 14,42 veces más de lo que cobró el productor. Le siguieron la naranja (13,65 veces), el zapallito (10,31 veces) y la mandarina, con una diferencia de 10,3 veces. Los productos con menores brechas, en tanto, fueron: huevos (1,9 veces), pollo (2,12), frutilla (2,14 veces), acelga (2,63) y leche (2,84).



En mayo, 14 productos registraron subas en sus brechas, mientras que 10 presentaron bajas. Estas variaciones determinaron el aumento mensual de 7% en las diferencias promedio de los 24 agroalimentos relevados.



IPOD cebolla: subió 96,8% y fue el producto con mayor incremento en su brecha en mayo. El aumento mensual se explica por una caída de 32,8% en el desembolso al productor y una suba de 32,3% en los precios al consumidor. Los productores comentaron que la baja en el precio en origen responde a aumento en la oferta, “acomodando” así el desequilibrio generado en los importes de abril por la baja en la producción en la Provincia de Buenos Aires.



IPOD naranja: subió 58,2% en el mes, con caídas de 4,6% en los precios al consumidor y de 39,7% en los pagos al productor. Los menores montos en origen, de acuerdo a lo informado por los productores, se debe a la menor demanda y lo poco que se vende. Los compradores requieren mucha calidad, pero no todos los productores pueden ofrecerla debido a las sequías ocurridas en el año.



IPOD frutilla: bajó 22,6%, tras registrar aumentos de 65,7% en origen y de 28,2% en destino. La variación del precio en origen, según explicaron los productores, responde a cuestiones estacionales -se trata de la última cosecha-.



IPOD limón: bajó solo 9,2% en mayo. Fue la menor brecha y ocurrió con bajas de 14,3% en los precios de origen y de 22,2% en los precios de destino.



Con respecto al faltante de gasoil, se prevé un inminente aumento en el precio logístico y una merma en los volúmenes de ingreso en los grandes mercados frutihortícolas.



En promedio, el productor recibió el 25,9% del precio final de los 24 agroalimentos relevados. La participación fue 5,2% menor a la de abril y representa la más baja del año.



La mayor participación la obtuvieron los productores de huevos, que recibieron en promedio el 52,6% de su precio de venta minorista (aunque 2 puntos menos que en abril).



La peor ocurrió en el limón, donde el productor obtuvo apenas $6,9 de cada $100 que pagó el cliente por ese producto, aunque mostró una muy leve mejora frente a abril.