Ranking Paritarias 2022: sindicatos con aumentos de salario que abarcan el 2023

Las cámaras empresariales y los sindicatos siguen llevando a cabo las negociaciones paritarias para el período 2022-2023.



Ante ello, los gremios buscan establecer la estrategia más adecuada en base a sus pretensiones y la evolución de la suba de precios futura, que por ahora sigue siendo una incógnita.



La tendencia indica que los sindicatos que cerraron más tarde son quienes mayor perspectiva tuvieron de la crecida inflacionaria de los últimos meses, por lo que son quienes marcaron mayores porcentajes y tendieron a incluir revisiones futuras hacia el inicio del 2023, detalla El Cronista.



Si bien la paritaria récord ha sido lograda por la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP), con casi un 90% de aumento, diferentes gremios se acercan a esta marca a medida que se completan otros acuerdos salariales.

LAS PARITARIAS ANUALES Y PARCIALES QUE CERRARON EN 2022

PERFUMISTAS El Sindicato Perfumista cerró una paritaria anual del 60% en tramos y se ratificó la vigencia del adicional por presentismo.



El acuerdo con las entidades del sector establece un cronograma de aumentos salariales en seis cuotas desde junio a enero del 2023 que serán: 7% en junio, 10% en julio, agosto, octubre y enero (de 2023); y 13% en diciembre. JUDICIALES (CABA)

El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó un acuerdo paritario del 41% en tres tramos. La paritaria -parcial- establece un aumento salarial del 41% en tres tramos: primero, un 27,6% que será abonado en mayo; luego se sumará un 5% en junio y, finamente, un 5,25% en julio.



El acuerdo alcanzado afecta también de manera proporcional a "todo el personal contratado" e involucra una reapertura para el 5 de agosto. PORTUARIOS (CABA)

El Sindicato Unidos de Portuarios Argentinos Puerto Capital y Dock Sud (SUPA), anunció el cierre de las negociaciones salariales para los trabajadores del Puerto de Buenos Aires del 75%.



De esta manera, los trabajadores del único puerto nacional del país recibirán aumentos que se integrarán en tres tramos: un 20% en junio, 20% en octubre y 20% en enero, con la garantía de revisión en los meses de febrero y marzo ante un eventual atraso salarial producto de la espiralización inflacionaria. Además, hay un 15% adicional de la revisión paritaria del año pasado y un bono de fin de año de $ 250.000. CUERO

La Federación Argentina de Trabajadores del Cuero y Afines (FATICA) anunció en las últimas semana el pacto para incrementar el salario un 35%, que se aplicará en el primer tramo de la negociación paritaria que lleva adelante en los tres convenios del sector.



Ante la imprevisibilidad inflacionaria, los representantes de FATICA decidieron avanzar únicamente sobre el primer semestre y hacer efectiva la suba en un solo pago a realizarse con los haberes de mayo. CALZADO

La Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) y la Federación Argentina del Calzado y Afines (FAICA) llegaron a un acuerdo para oficializar el incremento salarial de 62% para el período 2022-2023.



Los trabajadores del Convenio Colectivo de Trabajo 652/12 lograron una suba anual del 62,10% hasta mayo del año próximo. Habrá una jornada de revisión salarial para febrero de 2023, en el marco del análisis de los salarios respecto a la espiralización inflacionaria y el aumento de precios. LECHEROS La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) acordó un aumento salarial del 60% por la paritaria 2022 más otro 10% adicional a cuenta de futuros incrementos.



El sueldo conformado en marzo del año próximo tendrá un total de aumento del 70%, con un básico conformado de 187.030,18 pesos. El noviembre se aplicará una cláusula de revisión. VISITADORES MÉDICOS

La Asociación de Agentes de Propaganda Médica y la Federación Argentina de Agentes de Propaganda Médica alcanzaron un acuerdo salarial del 48% en tres tramos, siendo parte de la cláusula de revisión que había sido establecida en el acuerdo salarial de diciembre del año último.



El nuevo acuerdo establece un aumento salarial del 48% en tres tramos: primero, un 29% que será abonado en mayo; luego se sumará un 11% en julio y, finamente, un 8% en octubre. "De esta forma, el ingreso de un trabajador del sector de la propaganda médica será de $197.316 en octubre", destacaron. QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS

La Federación Argentina de Trabajadores de la Industria Química y Petroquímica (FATIQYP), anunció que se firmó el acuerdo paritario por un 66% que se compone de un ajuste del 20% sobre mayo, un incremento del 13% en el mes de agosto, un 14% en noviembre. Así, en el primer tramo se consiguió un 47% para lo que queda del año.



A éstos, se les suman un 8% en enero y un 8% en marzo 2023 y un ajuste del bono anual que asciende a $ 58.166 y representa un 3% adicional. ESTATALES La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado cerraron recientemente su acuerdo paritario por el cual los trabajadores estatales agrupados en ambas organizaciones obtendrán un 60% de aumento hasta marzo de 2023 en cinco cuotas y con cláusula de revisión en octubre.



Los tramos acordados son los siguientes: 16% en junio, 12% en agosto, 12% en octubre, 10% en enero y 10% en marzo. MARÍTIMOS

El Sindicato de Conductores y Motoristas Navales (Siconara) en conjunto con los gremios de la actividad, logro cerrar con la Cámara Argentina de Arena y Piedra, una recomposición salarial del 55% en un solo tramo sobre los valores fijos y variables al 31 de marzo pasado y con carácter retroactivo al 1 de abril. PASTELEROS El Sindicato de Trabajadores Pasteleros cerró su primera paritaria de 2022-2023 con 60% de aumento salarial e instancias de revisión por inflación. El entendimiento establece un cronograma de incrementos entre mayo y marzo próximo, con monitoreo permanente de los índices inflacionarios



El aumento se pagará en seis tramos: 15% en mayo/junio, 25% en septiembre y 35% en noviembre, un 45% en enero, 50% en febrero y una cuota final para llegar al 60% en marzo de 2023. ESTATALES (BUENOS AIRES)

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires acordó este martes 10 de abril con los secretarios generales de los gremios de maestros, estatales, médicos y judiciales bonaerense agregar 10 puntos a todos los aumentos cerrados hasta el momento para alcanzar en diciembre una suba total del orden del 60%, informaron fuentes oficiales y gremiales.



Remarcaron que, al mismo tiempo, continua vigente la cláusula de monitoreo, a la que se agrega revisión en el último trimestre del año. FERROVIARIOS

La Unión Ferroviaria (UF), que lidera Sergio Sasia, y los funcionarios a cargo de las empresas estatales de la actividad acordaron en negociaciones paritarias una recomposición de los salarios del 46 por ciento para el período abril-septiembre de este año, informó la organización sindical. CONSTRUCCIÓN La Unión Obrera de la Construcción (Uocra) que lidera Gerardo Martínez, uno de los gremios más influyentes y cuantitativamente más numerosos, pactó con la cámara empresaria de la actividad la paritaria 2022, con un aumento del 62 por ciento en 8 tramos.



Los trabajadores de la construcción percibirán en ocho tramos una mejora salarial que se abonará un 10 por ciento este mes, otro tanto en junio, un 8 por ciento en agosto, otro 8 por ciento en septiembre, en octubre y en noviembre, un 5 por ciento en enero y otro 5 por ciento en febrero. ALIMENTACIÓN

La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (Ftia) y la cámara empresarial de la actividad pactaron una recomposición salarial del 59 por ciento para 2022 en cuatro tramos, informaron fuentes laborales y gremiales.



Los trabajadores de esa industria percibirán un 18 por ciento de mejora salarial este mes, un 15 en agosto, un 14 en noviembre de este año y un 12 por ciento en febrero de 2023. SEGURIDAD

La Unión Personal de Seguridad (Upsra), que lidera Angel García, y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi) convinieron una paritaria récord que contempló una recomposición salarial de casi el 86%, informó el sindicato.





El beneficio de los haberes del 85,71%, aplicable a nivel nacional, fue logrado luego de que el gremio rechazase la semana anterior una oferta del 60% en varios tramos. SANIDAD La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) y las cámaras empresarias de la actividad acordaron un incremento salarial del 59% en cinco tramos.



Sanidad adelantó su paritaria: de cuánto es el aumento, cómo son las cuotas y cuándo es la revisión



Los trabajadores percibirán un 11% en mayo e igual guarismo en junio, 19 en agosto, 9% en noviembre y otro 9% en diciembre, con revisión en octubre y febrero próximos. BANCARIOS

La Asociación Bancaria (AB) y las cámaras empresarias de la actividad acordaron la paritaria de este año con un 60 por ciento de aumento salarial en cuatro tramos, incluidos todos los adicionales, para el período enero-diciembre de 2022, y convinieron además revisiones en octubre y noviembre.



La conducción y los paritarios también acordaron con las cuatro cámaras patronales el pago de un bono inicial por el Día del Bancario de 170 mil pesos. GASTRONÓMICOS

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) y la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica (Fehgra) acordaron en paritarias un 60% de incremento para el período 2022-23 en cuatro tramos.



El personal gastronómico, de esa forma, cobrará en septiembre 18%, en diciembre 14%; en enero 14% e idéntico porcentaje en marzo de 2023, dijeron los voceros. CAMIONEROS El sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, acordó con las cámaras empresarias del transporte de cargas un aumento salarial escalonado de 31% por el plazo de seis meses.



El incremento consensuado se aplicará en dos tramos, un 15% desde mayo y el 16% restante desde septiembre. A partir de octubre las partes volverán a discutir un nuevo esquema de recomposición salarial para la actividad. PETROLEROS

Los trabajadores petroleros acordaron recibir una gratificación extraordinaria no remunerativa por única vez del 21% en dos tramos, como adelantamiento del proceso paritario impulsado por el Gobierno, la CGT y las empresas, en este caso correspondiente al período que va desde abril de 2022 hasta marzo de 2023.



Los trabajadores recibirán un 10% en mayo y un 11% en junio, que se convertirán en remunerativos a partir de julio, aunque se contarán para el medio de aguinaldo que se liquida en junio COMERCIO La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que agrupa a todos los sindicatos del país, y las tres cámaras empresarias acordaron un 59,5 por ciento de aumento en 7 tramos entre abril y marzo próximo, por lo que el nuevo básico asciende a 139 mil pesos. VESTIDO La Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (Foiva) y la cámara empresaria de la actividad acordaron en paritarias un aumento salarial del 53,4% en dos tramos y el pago de una gratificación extraordinaria equivalente al 7% del ingreso básico. Esta será en dos tramos: una mejora del 30% entre abril y junio y otro 23,4% en el período julio a octubre próximo. ESTACIONES DE SERVICIO

Los estacioneros, que lidera el cotitular de la CGT Carlos Acuña, acordaron una recomposición salarial del 48 por ciento también en 4 tramos de 12 por ciento, que los trabajadores percibirán en mayo, junio, agosto y octubre, con revisión integral del convenio en noviembre. GRÁFICOS

Los gráficos pactaron una mejora del 50 por ciento con revisión ese último mes para el período abril 2022-marzo 2023. JABONEROS Y MOSAÍSTAS

El Sindicato de Empleados Jaboneros acordó un 30 por ciento en 5 tramos consecutivos de 6 por ciento entre abril y agosto. En tanto, los mosaístas firmaron el pago de una suma fija de 36 mil pesos en 4 cuotas de 9 mil pesos, lo que representa un 51 por ciento. PAPEL CARTÓN

El gremio de papel cartón convino una mejora salarial del 50 por ciento en dos tramos -con revisión en octubre próximo-, un salario mínimo garantizado de 80 mil pesos y un bono de fin de año de 70 mil pesos. LADRILLEROS

La Unión Obrera Ladrillera (Uolra) que lidera Luis Cáceres y el titular de la cámara del sector, Lázaro Faría, acordaron una mejora salarial del 45%. Esa recomposición de los haberes será percibida en dos tramos: el 25% este mes y el 20% en julio. ACTORES El sindicato de actores firmó una mejora de los haberes de los trabajadores del 48 por ciento en 3 tramos de 17 por ciento retroactiva a enero, del 16 en mayo y del 15 en septiembre. REMISEROS El sindicato pactó un incremento del 45 por ciento en 6 tramos: un 5 en abril, 5 en mayo, 10 en julio, un 5 en octubre de este año, otro 10 en enero y otro tanto en febrero de 2023. CARNE La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados como la Federación Sindical de Trabajadores de la Carne y Afines de la Argentina (Festicara) acordaron con las cámaras patronales un incremento del 50%.



A su vez, convinieron un aumento salarial del 55% para la rama "carne roja" por 10 meses. La recomposición de los haberes para la actividad comprende el período abril 2022-marzo 2023.



Mientras tanto, la rama de Avícolas consiguió acordar en paritarias con el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) una mejora salarial total anual para el sector del 57,53 por ciento. MINEROS Y CEMENTERAS

La conducción nacional de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland acordaron en paritarias un aumento salarial total del 48% para 2022. El gremio informó que los trabajadores percibirán un 17% hasta fines de abril y otra mejora del 11% hasta el 31 de julio próximo. DOCENTES El ministro de Educación, Jaime Perczyk, les ofreció a los cinco sindicatos un aumento del 45,45% en cuatro tramos para el salario inicial de los maestros. La oferta fue aceptada por los gremialistas y se considera que será el piso a partir del cual después deberán negociar las filiales con las administraciones provinciales. DOCENTES UNIVERSITARIOS

El Gobierno acordó con seis de las siete representaciones del sector una mejora salarial del 41% distribuido en cuatro tramos, mientras que el total acumulado para 2021 fue sellado en 53%. METALÚRGICOS

El ex secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, y el titular de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (Camima), José Ammaturo, acordaron en paritarias un aumento salarial del 45% en tres tramos y su revisión en noviembre. Esta se abonará en cuotas: 18% en abril, 15% en julio y 12% en octubre, aunque acordaron revisar el acuerdo en noviembre. PANADEROS El gremio de panaderos y la cámara empresaria de la actividad convinieron una mejora salarial del 45 por ciento en 4 tramos, que se abonará un 12 este mes, 11 en junio, otro 11 en septiembre y otro tanto en enero de 2023, y estipularon que el acuerdo de ingresos sea revisado en octubre de este año. MINEROS - RAMA ABRASIVOS

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y la cámara empresaria de la Rama Abrasivos y Piedras Esmeriles acordaron en abril en negociaciones paritarias un aumento salarial del 34,54% para el primer semestre del año, informó el sindicato. El acuerdo salarial regirá para el período abril-septiembre.



En tanto la y la cámara de la Rama Cal, Piedra y Afines acordaron hoy para el semestre abril-septiembre de este año un aumento salarial de casi el 45%, informó el sindicato. CONDUCTORES NAVALES

El Sindicato de Conductores Navales (Siconara), que lidera Armando Alessi, y las cámaras empresarias de la pesca de altura acordaron en paritarias un aumento salarial del 45% para el semestre abril-septiembre próximo, que se abonará en dos tramos. Así, se pagará un 27% este mes y otro de 18 el agosto próximo sobre los valores vigentes a marzo último, y habrá nueva negociación a partir de octubre. PLÁSTICOS Los plásticos y la respectiva cámara acordaron un 40,9 de incremento de los ingresos hasta septiembre próximo y el pago de una suma fija no remunerativa de 66 mil pesos en 4 tramos para los meses de abril, mayo, junio y agosto. SEGURO El Sindicato del Seguro y los empresarios del sector acordaron hoy en negociaciones paritarias un aumento para el semestre abril-septiembre del 37% en cuatro tramos, informó hoy el Ministerio de Trabajo de la Nación.



Los trabajadores del sector percibirán una mejora del 15% este mes, 7 en junio, 9 en agosto y 6% en septiembre próximo. ENTIDADES DEPORTIVAS Y MUTUALISTAS

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) y las Confederaciones Argentina de Mutualidades (CAM) y Nacional de Mutualidades (Conam) acordaron hoy en paritarias para el primer semestre del año una recomposición salarial del 29%, informaron ambos sectores. El incremento será abonado en tres tramos de 12% retroactivo al 1° de marzo, un 8% desde el 1° de mayo y otro 9 a partir del 1° de junio. PESCA El Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), el de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las cámaras fresqueras de altura Caipa y Caabpa formalizaron un acuerdo paritario semestral con un 45 por ciento de aumento. El 45 por ciento de recomposición salarial contempla un período de 6 meses y habrá revisión del acuerdo, cuando éste concluya, para evaluar los efectos del proceso inflacionario.

