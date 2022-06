Argentina, Brasil y Paraguay reivindicaron esfuerzos para fortalecer el comercio

La Argentina, Brasil y Paraguay reivindicaron los esfuerzos por fortalecer el comercio intrabloque tras haber logrado que el comercio intra Mercosur en 2021 haya alcanzado los US$ 41.000 millones, el valor más alto desde 2014.



"Reivindicamos los esfuerzos por fortalecer el comercio intrabloque, tras haber logrado que el comercio intra Mercosur (Mercado Común del Sur) en 2021 haya alcanzado los 41.000 millones de dólares, el valor más alto desde 2014", dijo el canciller Santiago Cafiero tras el encuentro, realizado en el Convention Center de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, en el marco de la IX Cumbre de las Américas.



Este número representa un aumento de 42% en relación al año 2020 y de 24% respecto a 2019, y está explicado, fundamentalmente, por el intercambio de bienes de alto valor agregado, resaltó Cafiero.



Asimismo, añadió el Canciller, el intercambio comercial del bloque con el resto del mundo también fue récord, alcanzando los US$ 598.000 millones en 2021.



Las exportaciones extra zona representaron la cifra récord de US$ 339.000 millones, creciendo 35% respecto a 2020 y 26% respecto a 2019.



"Seguiremos trabajando desde el Mercosur buscando la integración para mejorar la vida de nuestros pueblos", aseguró Cafiero, para quien "más que nunca, necesitamos un bloque fuerte y solidario, para fortalecer así una agenda de desarrollo sustentable con justicia social".



El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, no pudo sumarse a este encuentro de ministros de Relaciones Exteriores porque estuvo estudiando su discurso para hablar en nombre del presidente de su país Luis Lacalle Pou, ausente en la cumbre por coronavirus.