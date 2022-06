Cómo influiría en la economía del país el precio récord que alcanzó la soja

Economía La soja alcanzó un nuevo récord en el mercado de Chicago y beneficiará al país

La soja cerró el jueves con subas del 2,6% en la Bolsa de Chicago por la confirmación de la ajustada relación entre la oferta y la demanda, no solo de la oleaginosa, sino también de los aceites vegetales por la fuerte reducción de las exportaciones de aceite de girasol desde Ucrania y Rusia, los máximos abastecedores mundiales. La cotización de la soja en el mercado de, lo que representa un nuevo récord histórico.Al respecto, el gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Héctor Martínez, informó aque “es un precio que se instaló a consecuencia de la oferta y demanda y del conflicto entre Ucrania y Rusia,” y resaltó que no se trata de un precio único, sino que varía constantemente en cada lugar de comercialización.”, resaltó Martínez y acotó: “En este momento se está en plena siembra de trigo y se están incorporando otros cultivos como la carinata”.Además, evidenció que “es algo que se está sintiendo y urge una solución.explicó que el precio de la soja “es un alza significativa que repercute en todos los demás mercados”.“En Argentina somos líderes mundiales en exportación de aceites a base de soja y es algo que repercute en beneficio nuestro”, sumó.Consultado sobre las repercusiones para el país, dijo que “y estas cosas son como un viento de cola, la pena es que no se reinvierten en el país, ahora se van a tapar huecos”.“El sector agropecuario es el principal pilar económico del país y cuando a los productores les va bien influye en todos los sectores”, añadió.Asimismo, aclaró desde hace unos meses “las perspectivas de la siembra de soja eran alentadoras, estima que se va a aumentar el cultivo y era algo que estaba antes de los nuevos precios internacionales”.“La intención de siembra de soja será mucho más importante que años anteriores, donde venía creciendo la siembra de maíz”, finalizó.