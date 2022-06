Venta de gasoil: Gendarmería refuerza controles en ciudades fronterizas

La petrolera YPF comenzó a implementar en las estaciones de servicio de las zonas fronterizas un nuevo precio de $ 240 por litro del gasoil Infinia para los vehículos y transporte de carga con patente extranjera, al tiempo que se intensificaron los controles en rutas y caminos para evitar el contrabando de combustible.



La venta a precio diferenciado y los controles fronterizos son parte de las medidas que el Gobierno nacional y las empresas comenzaron a implementar para asegurar un mayor abastecimiento de gasoil destinado al transporte de cargas y a los sectores productivos, que vieron afectado su normal aprovisionamiento en las ultimas semanas por el pico de demanda.



Las destilerías argentinas no producen la totalidad del gasoil que requiere la demanda local por lo que en los últimos meses se debió importar hasta un volumen equivalente al 30% de la oferta para asegurar el abastecimiento en las estaciones de servicio y los canales mayoristas, en un contexto global de alta volatilidad del precio del crudo y de los combustibles en general.



En ese sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró hoy -en declaraciones a Radio Nacional- que "la disponibilidad de dólares para la importación de gasoil es el 100% de lo que se necesite", lo que despeja cualquier especulación respecto a que el eventual faltante de ese combustible sea por la restricción externa que afronta la economía.



La estimación oficial es que la demanda de gasoil se ubicó en los primeros meses del año un 20% por encima del mismo período del año pasado y un 16% por arriba de la pre pandemia.



Hoy, el presidente de YPF Pablo González estuvo presente en Iguazú en el marco de los operativos que realiza la Gendarmería Nacional para garantizar el abastecimiento de gasoil y evitar el contrabando de combustible a través de la frontera.



Allí también estuvieron el mayor Fabio Benegas, director de Inteligencia Criminal; Yamil Boutet, director Regional de Aduanas Litoral; Antonio Bogado, comandante Región 6; Alberto Rodríguez, administrador Aduana Iguazú; Mario Montero, jefe Paso Fronterizo Iguazú; Marcelo Kubichen, jefe de estación; y Diego Gorgal, gerente Ejecutivo de Seguridad Física YPF.



Ayer, la petrolera dispuso que los vehículos de pasajeros y de carga con patente extranjera sólo podrán cargar en las provincias fronterizas Infinia Diesel a un precio diferencial de $240 por litro, una medida con la que pretende desalentar el consumo en territorio argentino de conductores de terceros países atraídos por un menor precio de los combustibles.



La medida ya se implementaba hoy en Mendoza y en las provincias del Norte argentino y del Litoral, y se suma a las disposiciones vigentes que existen en las ciudades de zona de frontera.



Esta medida busca limitar la demanda inusualmente alta asociada con el consumo fronterizo y logístico, donde se registra un crecimiento que supera el 30% en algunos puntos del país, argumentaron en la compañía.



Ante la consulta de Télam, desde Axion dijeron que "no hemos tomado ninguna decisión todavía" y que están "analizando el impacto" que tiene en sus estaciones de servicios de frontera la medida tomada por YPF de fijar un precio diferencial para el gasoil a vehículos con patente extranjera.



Por el lado de las provincias, la decisión de YPF de incrementar el precio del gasoil Infinia para los vehículos extranjeros fue observada por el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.



El mandatario dijo que cobrar un precio diferenciado en el gasoil a extranjeros "no es una medida que resolverá la problemática".



Al participar de un acto en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, en Posadas, Herrera Ahuad dijo que "la medida es paliativa" y que incluso puede "incentivar el contrabando".



"Incrementar el valor es poner la pelota en la cancha de los empleados de las estaciones de servicio y no va a resolver el problema del desabastecimiento", subrayó.



"Como provincia debemos generar medidas concretas para aliviar estas situaciones que se traducen en los precios, en la calidad de los productos y que no haya faltante de ellos", completó Herrera Ahuad.



En Jujuy, la Cámara de Expendedores de Combustibles informó que en las próximas 72 horas podrían terminar de implementar el nuevo sistema de carga del gasoil Infinia a un precio diferencial de $ 240 por litro, según lo dispuesto por la petrolera.



"Estamos probando recién el sistema tratando de ver cómo puede funcionar, queremos tener más claridad para aplicarlo", dijo el titular de la entidad, Alfredo González, quien se reunió esta mañana con integrantes de la entidad a fin de avanzar con la medida.



El vicepresidente de la Cámara de Empresarios de Estaciones de Servicio de Corrientes (Cescor), Oscar Pacheco, calificó hoy de "buena" la medida de YPF porque reserva el combustible para la producción argentina.



"Nuestra experiencia es que el vehículo de procedencia extranjera, al enterarse del nuevo monto, no carga combustible", indicó Pacheco a Télam sobre la nueva modalidad que comenzó a aplicarse en las zonas de frontera del país y agregó que el extranjero "pega la vuelta y se va", al destacar que el valor "es muy similar al que se cobra en Paraguay y Brasil".



Por su parte, Isabelino Rodríguez, presidente de la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta (Amena), cuestionó la "carga adicional de trabajo" que genera el control de precio diferenciado en la venta de diesel.



"Con la implementación de la nueva indicación que tiene la petrolera a través de la tarjeta YPF en Ruta, YPF está aguzando la operatoria para que se implemente, y no es solo para los vehículos pesados sino también para los vehículos livianos y particulares", dijo el directivo empresarial.



La decisión de YPF forma parte de un conjunto de medidas que las empresas del sector, a instancias del Gobierno nacional, están adoptando para asegurar el abastecimiento de gasoil en todo el país.



Para ello, la semana pasada se decidió fortalecer los controles en los pasos fronterizos en un trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería Nacional para evitar una situación que se viene registrando en varias provincias sobre el pase de camiones cisternas de contrabando.



A tal punto es la magnitud del fenómeno que se estima que la demanda en las provincias limítrofes llegó a duplicarse en los últimos meses, por lo que se hace necesario controlar la legalidad de ese incremento.



La semana pasada se anunció que YPF incrementará la importación de gasoil en un 50% con respecto a mayo, pasando de 2 a 3 barcos en junio y 4 en julio, con el objeto de cubrir el cuello de botella que se registra a causa del aumento excepcional de la demanda.



También incrementarán el volumen de importación el resto de las empresas refinadoras como Axion, Shell y Trafigura, incorporando un barco en junio, que implicará un considerable aumento adicional de volumen disponible en el mercado.



Además, se avanzó en un trabajo con la empresa Refinor, que opera en la zona noroeste del país, para facilitarle su tarea en un esfuerzo conjunto con la empresa Energía Argentina y las productoras de crudo de la región, para abastecer de los volúmenes que necesite la refinería e incrementar el abastecimiento.