Trabajadores de aeropuerto de Paraná se suman a reclamo por paritaria estancada

Se desarrolló en el aeropuerto de Paraná. Participó el delegado paritario a nivel nacional, Matías Giraudo.

"30 % sería una reducción de sueldos"

comentó aque reclaman que, “teniendo en cuenta la altura del año en que estamos, aún no hemos recibido ningún aumento.Al detallar la actividad que realizan los trabajadores de este gremio, manifestó que “todo el tránsito aéreo del país está controlado por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Desde que el avión despega es controlado por el personal de la empresa que es una sociedad del Estado. A su vez, en la parte CNS (técnica) estamos a cargo de todos los equipos que están en el aeropuerto para la ayuda de la navegación aérea”.. “Si no hay arreglo seguiremos haciendo asambleas para demostrar el malestar que tiene el personal”, aseveró Hasenhauer.Matías Giraudo, por su parte, mencionó que “la modalidad del gremio es parar en franjas horarias, por ser un servicio público esencial. No se puede parar de manera total el servicio, debemos hacerlo de manera parcial”.”, dejó en claro.Giraudo puso relevancia en que su presencia en Paraná se debe a “un plan de lucha de visibilización del conflicto para que los pasajeros estén atentos, que sepan que en las vacaciones de invierno puede haber demora en sus vuelos”.En principio, dijoEstamos buscando el compromiso de la EANA para que se solucione el inconveniente de los compañeros, con su salario, a nivel nacional”.Detallaron que