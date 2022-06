Este mes llegará el desembolso de US$ 4.000 millones del FMI

"El desembolso se hace luego de que el directorio apruebe ese acuerdo", señaló el ministro en una entrevista de carácter federal que se emitió por Radio Nacional, con la participación de Télam. También se refirió a la evolución de la economía, al gasoducto Néstor Kirchner, el sector energético y la deuda pública en pesos.



El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este jueves que una vez que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe la auditoría de las cuentas públicas nacionales llegará el desembolso de US$ 4.000 millones acordado con el organismo multilateral.



"Se estima que el Directorio (del FMI) estaría tratando este acuerdo el día 24 de junio. Apenas se apruebe llegan los desembolsos. No hay ningún contratiempo, es absolutamente estándar. Se cumplen con todos los tiempos previstos", señaló Guzmán en una entrevista de carácter federal que se emitió por Radio Nacional, con la participación de Télam.



La entrevista se llevó a cabo en un pequeño estudio montado en el Microcine del Palacio de Hacienda y se extendió por espacio de una hora con una visión federal, a partir de la participación de un grupo de corresponsales de la emisora.



El ministro recordó que la auditoría aprobada por los cuadros técnicos del FMI, se siguió "un procedimiento que es absolutamente estándar, básico en el funcionamiento del FMI, en el que se completa la revisión en un trabajo entre el staff del FMI y el Gobierno argentino, que finalizó ayer".



"Luego se pone a disposición del directorio del FMI, que es donde están los accionistas de los países, la aprobación de ese acuerdo entre el staff y el gobierno argentino. Siempre es así, el desembolso se hace luego de que el directorio apruebe ese acuerdo de revisión", indicó. La evolución de la economía En cuanto a la evolución de la economía en el corto plazo, señaló que "la Argentina necesita de un sendero de exportaciones que crezcan. Para que se pueda sostener el crecimiento económico hacen falta dólares y para poder bajar la inflación también hacen falta dólares".



"Es importante ir logrando una estructura productiva que tenga más capacidad de generar divisas; poder producir lo que el mundo demanda o producir lo que le compramos al resto del mundo, que es lo que ocurre en el caso de la energía, en particular en el caso del gas", añadió.



Precisamente, el tema energético formó parte del ida y vuelta con el ministro: "la disponibilidad de dólares para la importación de gasoil es el 100% de lo que se necesite", enfatizó. Gasoducto Sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner reafirmó que "se han seguido especificaciones técnicas que se adecúan a lo que se definió como necesidades en términos de capacidad de transporte en la Argentina".



"Lo que se ha hecho desde un punto de vista técnico es inobjetable y hay una necesidad de demanda de insumos, algunos locales y algunos importados, en función de esas características técnicas que han sido aclaradas con un comunicado de la empresa que lo está ejecutando, Enarsa, y también ayer se refirió públicamente el secretario de Energía, Darío Martínez", afirmó Guzmán.



En el sector energético "las oportunidades son realmente grandes. Esto nos permite construir futuro y conectar el corto con el mediano plazo para una Argentina que siga creciendo, generando trabajo y oportunidades".



Respecto a la evolución del mercado de deuda pública en pesos, invitó a la prensa a que "entreviste a economistas que estuvieron en el gobierno anterior, o ahora alineados con la oposición, a que digan qué harían con la deuda pública en pesos. No podrían hacerlo. Sería algo gravísimo para el país y sería responsable que la oposición se manifieste públicamente al respecto".



"Bajo nuestro gobierno se va a fortalecer el mercado de deuda pública en pesos. Las inversiones ahora vienen a la economía real, a producir cosas; no a hacer especulación financiera", remarcó Guzmán.