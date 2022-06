Crecieron la industria y la construcción en abril, según el Indec

Crecieron las ventas

La industria

Mayores subas

Tanto la industria manufacturera como la construcción mostraron crecimiento en abril, de acuerdo con los índices difundidos hoy por el INDEC, en lo que constituye una buena señal de recuperación económica.La construcción creció 5,4% en abril y se ubica sólo 3,3% debajo del máximo alcanzado en diciembre de 2017.En tanto, la industria avanzó 5% en abril y en el primer cuatrimestre acumula un alza del 4% interanual.En lo que respecta a la construcción, en abril el Indicador Sintético de la Actividad aumentó 8,8% interanual, y la serie desestacionalizada mejoró 5,4% mensual.De esta forma, la actividad de la construcción se encuentra en un nivel 31,3% superior a febrero de 2020 y a sólo -3,3% por debajo del máximo de dic-17 en la serie desestacionalizada.En el primer cuatrimestre acumula un crecimiento de 3,1% respecto a igual período de 2021, de 76,7% respecto a igual período de 2020 y de 5,3% respecto a igual período de 2019.Además, mejoraron las expectativas de crecimiento del sector para el próximo trimestre.En el mes crecieron en términos interanuales las ventas de 12 de los 13 insumos relevados.Lideraron el crecimiento los despachos de Resto (+38,9% interanual; incluye tubos sin costura, vidrio y grifería), Hierro redondo y aceros para la construcción (+27,0% interanual) y Placas de yeso (+16,3% interanual).El único insumo que cayó fue Ladrillos huecos (-5,1% interanual).Además, mejoraron las expectativas de crecimiento para el próximo trimestre: el 40,4% de las empresas dedicadas a la construcción privada cree que la actividad aumentará en el trimestre mayo-julio de 2022* (vs. 34,5% en el trimestre anterior).Por su parte el 38,4% de las empresas dedicadas a la obra pública cree que la actividad aumentará en el trimestre mayo-julio de 2022 (vs. 32,9% en el trimestre anterior).Por su parte, el Índice de Producción Industrial Manufacturero de abril aceleró el crecimiento en términos interanuales hasta 4,7%, después de haber crecido 3,7% interanual en marzo.De esta forma, registra la tercera suba consecutiva y acumula en los primeros cuatro meses del año un crecimiento de 4% interanual.Además, el nivel de abril se encuentra 9,2% por encima del de abril de 2019.En la serie sin estacionalidad, el IPI de abril volvió a crecer 5% mensual, recuperándose de la baja de marzo (-4,9%).Con estos datos, se ubica 12,6% por encima del nivel pre-covid de febrero de 2020 y a sólo -2,9% del máximo de septiembre de 2017. Por su parte, la serie tendencia-ciclo registró una suba de 0,5%, y acumula 24 meses en alza.Por sector, en abril crecieron de forma interanual 11 de las 16 actividades.Las mayores subas interanuales se dieron en Otro equipo de transporte (+49,1%; aporte +0,2 p.p.), Prendas de vestir, cuero y calzado (+40,4%), sector con mayor aporte al crecimiento del mes (+1,7 puntos porcentuales -p.p.-), Vehículos automotores (+25,1%; aporte +1,0 p.p.), ¬Maquinaria y equipo (+21,9%; aporte +1,3 p.p.) y Caucho y plástico (+15,5%; aporte +0,7 p.p.).Por su parte, revirtieron la caída del mes anterior Refinación de petróleo¬ (+9,2%), Minerales no metálicos (+5,3%) y Muebles y colchones (+0,7%), a los que se suman las subas en Alimentos y bebidas (+3,5%), ¬Madera, papel, edición e impresión (+2,0%) y Químicos (+1,4%).En sentido contrario, registraron caída interanual y revirtieron la suba del mes anterior Metálicas básicas (-21,9%), Tabaco (-17,5%), Productos textiles (-5,7%) y Productos de metal (-1,7%), sumándose a la baja de Otros equipos, aparatos e instrumentos (-6,8%).