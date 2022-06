El FMI confirmó que acordó con Argentina mantener los objetivos anuales

La primera revisión

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que la Argentina "cumplió todas las metas cuantitativas del primer cuatrimestre" de este año, en el marco del programa que refinanció los US$ 45.000 millones contraídos en la gestión anterior, y a la vez reconfirmó que acordó con el país mantener la pauta de los objetivos anuales.Un día después de que la Argentina y el staff del organismo alcanzaron un acuerdo técnico que dio por aprobada la primera revisión del programa vigente, el vocero del Fondo, Gerry Rice, se refirió al asunto y anticipó que ahora la aprobación técnica deberá ser refrendada por el directorio en las próximas semanas.“Anunciamos que hubo un acuerdo de nivel con el staff con las autoridades argentinas para completar la primera revisión, donde todas las metas cuantitativas del programa del primer cuatrimestre fueron cumplidas", destacó Rice, quien remarcó: “Acordamos que las metas anuales no serán cambiadas, es algo importante para mejorar la estabilidad y la recuperación económica".Asimismo, indicó que se va a "revisar en términos prácticos a nivel cuatrimestral los objetivos para ajustar los senderos” de las variables que reflejen el shock causado por la guerra en Ucrania, en alusión al déficit fiscal y la inflación.El acuerdo alcanzado por el staff y la Argentina "está sujeto a la aprobación del directorio", recordó Rice, si bien no pudo precisar la fecha aún."No tengo una fecha precisa aún. Normalmente se da entre tres a seis semanas", dijo respecto de la reunión del directorio que tratará el caso argentino.En las últimas semanas, un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por Kozack y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina, realizó reuniones presenciales y virtuales con autoridades argentinas para discutir políticas que completaran la primera revisión del acuerdo ampliado en el marco del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés).En las próximas semanas, la revisión pasará al board (directorio) del FMI para su aprobación y, una vez concluida esta revisión, la Argentina recibirá unos 4.030 millones de dólares (equivalentes a 3.000 millones de DEG)"La revisión se centró en la evaluación del desempeño del programa desde la aprobación del acuerdo, analizando los efectos del impacto de la guerra de Ucrania en la economía de Argentina, e identificando políticas para abordar tales efectos", detalló el organismo.El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han acordado que los objetivos anuales establecidos en la aprobación del acuerdo se mantendrán, específicamente los relacionados con el déficit fiscal primario, el financiamiento monetario y las reservas internacionales netas."Tal enfoque proporciona un ancla para la estabilidad económica y el crecimiento en tiempos de incertidumbre", sostuvo Kozack.Sobre el impacto de la guerra en Ucrania se informó que se espera que "tenga un impacto limitado en el crecimiento y la balanza de pagos de Argentina este año, pero, como en la mayoría de los demás países, los precios mundiales más altos de las materias primas ya han provocado una inflación más alta"."A pesar de los recientes aumentos en las tarifas de energía, la posición fiscal de Argentina también se está viendo afectada por el shock de precios de las materias primas a través de una mayor factura de subsidios a la energía y una expansión adecuada del apoyo social dirigido a los hogares de bajos ingresos", agregó.En ese sentido, al abordar el impacto del shock, las autoridades argentinas "se comprometen a implementar políticas para alcanzar los objetivos anuales del programa de déficit fiscal primario, financiamiento monetario y acumulación de reservas", dijo el FMI.Respecto de la política fiscal, las autoridades argentinas "planean volver a priorizar el gasto público para lograr la meta fiscal del 2,5 por ciento del PBI para 2022, al tiempo que reducen el financiamiento monetario al 1 por ciento del PBI, como estaba previsto en la aprobación del acuerdo"."También han reafirmado su compromiso de continuar aplicando el marco mejorado de política monetaria y cambiaria para generar tasas de interés de política real positivas, asegurar la competitividad del tipo de cambio y respaldar la acumulación de reservas de US$5.800 millones para el año en su conjunto", afirmó."De cara al futuro, la implementación de políticas determinadas será fundamental para garantizar que los objetivos del programa se cumplan durante el resto de 2022 y más allá. Eso también incluye tomar medidas para movilizar financiamiento neto en pesos domésticos, mejorar la transmisión de la política monetaria, mejorar el cumplimiento del sistema tributario, fortalecer el marco ALD/CFT y fomentar la inversión en sectores estratégicos", agregó el organismo."El personal técnico del FMI agradece a las autoridades argentinas por su participación abierta y debates constructivos, y acoge con beneplácito su firme compromiso de implementar el programa, cuyo objetivo es ayudar a Argentina a fortalecer la estabilidad económica, abordar la inflación alta persistente y continuar abordando sus desafíos más arraigados", concluyó. Fuente: (Télam)