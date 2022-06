La soja en su valor más alto en casi una década: superó los US$ 645 la tonelada

La soja continuó el miércoles con su tendencia alcista en el mercado de Chicago y cerró con su valor más alto en tres meses al posicionarse en torno de los US$ 640 la tonelada, tras alcanzar en el primer tramo de jornada una cotización superior a US$ 645, la más alta en casi una década.



De esta manera, el contrato de julio de la oleaginosa subió finalmente 0,67% (US$ 4,32) en US$ 639,34 la tonelada, mientras que el contrato de agosto avanzó 0,54% (US$ 3,31) para ubicarse en US$ 610,96 la tonelada.



Esta nueva suba dejó un aumento acumulado en lo que va de la semana de 2,5% al sumar US$ 15,5 por tonelada al contrato de vencimiento más cercano respecto al viernes pasado.



En el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) no se registraron mejoras en el valor, por lo que la mercadería con entrega inmediata y para la fijación de mercadería se negoció a US$ 415 la tonelada, mientras que en moneda local los ofrecimientos alcanzaron los $ 50.320 la tonelada.



En cuanto a sus subproductos, el aceite acompañó la tendencia alcista del poroto, con un avance del 1,84% (US$ 33,07) hasta los US$ 1.828,48 la tonelada, mientras que la harina cayó 0,43% (US$ 1,98) y se posicionó en US$ 458,11 la tonelada durante la jornada.



Los fundamentos de las subas que se sucedieron durante la semana responden a la demanda externa de la mercadería estadounidense y las condiciones climáticas en zonas productoras de dicho país en medio de la siembra del cultivo, por lo que el denominado "mercado climático" gana cada vez más fuerza entre los operadores.



Con la guerra entre Rusia y Ucrania oficiando de sostén de los precios, los factores antes mencionados, junto a la expectativa de que el viernes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recorte las existencias de dicho país, llevaron a que en los primeros tramos de las operaciones en la plaza bursátil de referencia a nivel mundial, la soja toque precios máximos desde septiembre de 2012, al alcanzar los US$ 645,95 la tonelada.



En este sentido, el responsable del Departamento de Análisis de Mercados de la corredora Grassi, Ariel Tejera, opinó que "la soja encuentra dificultades para quebrar la barrera de los U$S 646, que parece operar como resistencia".



Así, planteó que "desde el plano fundamental, los principales factores alcistas podrían ya haber sido puestos sobre la mesa. En tanto, el panorama productivo en Estados Unidos va tomando forma y esto es lo que se dirime hacia adelante. Estamos entrando en periodo donde el clima y los pronósticos pasan a ganar protagonismo, en la época del conocido 'mercado climático'".



Esta mejora en los precios internacionales del cultivo se da en un contexto donde la cosecha argentina se encuentra próxima a finalizar, con menos de 800.000 hectáreas por recolectarse, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).



A la fecha se llevan recolectados 41,7 millones de toneladas y gracias a rendimientos mejores a los esperados, la estimación de producción total mejoró a 43,3 millones de toneladas, volumen 200.000 toneladas superior a lo obtenido en la campaña 2020/21.



Por otro lado, las exportaciones proyectadas del complejo sojero cerrarían con un valor récord de US$ 23.863 millones, que de concretarse significaría un aumento del US$ 387 millones respecto a lo despachado en 2021, según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



El mayor salto estipulada se dará en los embarques de aceite de soja, que alcanzaría los US$ 8.069 millones, US$ 968 millones más que el año pasado, seguido por los despachos de biodiésel, que sumarían US$ 273 millones más hasta los US$ 1.763 millones, mientras que las exportaciones de harina/pellets de soja pasarían de US$ 12.105 en 2021 a US$ 12.297 millones este año.



En contraposición, para los embarques de poroto se prevé una fuerte baja de US$ 1.047 millones, por lo que se estima el ingreso de US$ 1.734 millones para este año, cifra muy por debajo de los US$ 2.780 millones de 2021.