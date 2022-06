Gasoil: “Hay cupo en la cantidad de litros para cargar y se prioriza a clientes”

Economía Preocupación en Camioneros por complicaciones que genera la escasez de gasoil

El Sindicato de Camioneros de Entre Ríos había dado cuenta este miércoles de las “complicaciones” que genera la escasez de gasoil. “Los choferes pasan prácticamente el día entero esperando combustible. En Paraná, en las estaciones de servicio ubicadas en el acceso a la ciudad, están desde las 6 hasta las 15 o 16 esperando para cargar combustible, lo que termina afectando el bolsillo del trabajador porque el salario del camionero es por productividad y si no viaja no cobra”, apuntó el sindicalista. Y agregó: “En las estaciones de servicio, por la falta de abastecimiento, hasta se está limitando la carga combustible a los autos”.relevó la opinión de los camioneros que, este miércoles por la noche, esperaban en la estación de servicios de calle Artigas y Avenida de las Américas de Paraná. En ese lugar, desde las 14 de esta jornada se está brindando abastecimiento de combustible a camioneros que desde ayer estaban esperando poder cargar gasoil. Había una larga fila de rodados de gran porte., los transportistas que concurrieron en esta oportunidad “son clientes” del lugar y se les permite “cargar 300 litros” de gasoil. Otro dato, es que el diésel común aumentó en la jornada a 127,60 pesos. Estaba cinco pesos menos.“Es muy difícil conseguir gasoil. Hoy estuve dos horas esperando para poder abastecerme” manifestó uno de los camioneros, oriundo de Paraná, quién aseguró aque trabaja de manera independiente y que es cliente de esa estación de servicio.De la misma manera, otro de los transportistas, aseveró que “a esto de esperar, lo hago prácticamente todos los días”. Carga diariamente de 200 a 250 litros por día, mencionó agregando que transporta cerveza.Agregó que a veces “se les complica” volver a destino, ya que “no les alcanza” lo que cargan de gasoil. Y agregó “uno está toda la semana afuera y cuando uno puede llegar a su casa, a disfrutar de su familia, tiene que ocupar parte del tiempo en hacer largas colas para cargar combustible”.Desde la estación de servicio manifestaron a Elonce que el camión de transporte de combustible abasteció hoy al lugar, y anteriormente “llegó hace tres días”. Además agregaron que la carga de este miércoles a las 14, “para las 7 de este jueves”, ya no habrá más.