Turismo: la falta de combustible influye “en las reservas”, dijo Bell

La Cámara de Turismo de Entre Ríos, cuenta con “un observatorio que mide la ocupación hotelera, pero también los beneficios o la problemática que tiene el sector”, contó a, Sebastián Bell, vice presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo.Este miércoles, largaron un comunicado donde manifestaron su preocupación por la falta de combustible. “Hace falta en las localidades pequeñas o en donde no hay tantas estaciones de servicios como, por ejemplo: Santa Elena, María Grande, Villa Elisa”, dijo. Seguidamente, agregó que “nosotros ya estamos pensando en lo que será el próximo fin de semana largo. Notamos una merma en la cantidad de reservas y además, estamos preocupados por estos, por los micros de turismo están teniendo problemas para proveerse de gasoil”.Al respecto, señaló que “es una problemática de toda la Argentina. Nosotros como entidad, ponemos el problema sobre la mesa para tratar de generar las herramientas que lleven a una solución”. Bell, contó que durante Semana Santa “notamos algunos problemas sobre todo en la Costa del Uruguay, porque había muchas filas para conseguir combustibles”.“Estamos a 10 de un fin de semana extra largo y necesitamos que sea bueno. Por eso alertamos a las autoridades para que se arbitren todos los recursos para que no falte el combustible, que es tan esencial para la transportación. Queremos que el fin de semana, estemos en condiciones de brindar un buen servicio y que no haya caídas de reservas por que la gente está preocupada por el combustible”, señaló.Al finalizar, señaló que “nuestra preocupación es porque, veces anteriores, próximos a un fin de semana largo, ya teníamos más del 50% de reservas. Este no es el caso de ahora. Recién tenemos un 35% promedio en la provincia y creemos que, en gran parte, es por la falta de combustible”.