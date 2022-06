La provincia impulsa el financiamiento de proyectos federales de innovación

Financiación

Entre Ríos recibirá 100 millones de pesos para financiar propuestas aprobadas por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, a través de los Proyectos Federales de Innovación 2022.Se trata de una iniciativa nacional que tiene como objetivo dar solución a problemas sociales, productivos y ambientales concretos, de alcance municipal, provincial y regional en la República Argentina, a través del financiamiento de proyectos de generación y transferencia del conocimiento científico-tecnológico.La convocatoria procura contribuir a la federalización de la ciencia y la tecnología promoviendo una cultura innovadora territorial e inclusiva, orientada a disminuir las asimetrías en el acceso al conocimiento científico y tecnológico, en un todo congruente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible propiciados por la Unesco.Los proyectos deberán nacer del acuerdo entre una institución que identifica y plantea un problema a resolver y la institución que aporta un desarrollo innovador a través de la solución científico-tecnológica. Se podrán sumar otras instituciones con aporte de contraparte o capital humano. Del mencionado acuerdo se definirá aquella institución que se desempeñará como “institución responsable” encargada de la coordinación y ejecución del proyecto, y tendrá a su cargo la firma del convenio de subvención.La Secretaría de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos evaluará y jerarquizará los proyectos en concordancia con los vectores de desarrollo social y productivo.El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación destinará 2.400 millones de pesos para la adjudicación de aportes no reembolsables (ANR).Se otorgará un cupo de financiamiento de hasta 100 millones a cada provincia. El monto del aporte de fuente del Ministerio no podrá ser inferior a 10 millones de pesos.El ANR no podrá exceder el 80% del costo total del proyecto. El resto deberá ser aportado por los beneficiarios y/o por terceros, como aportes de contraparte. Cuando las Instituciones Responsables fueran empresas privadas u otras entidades con fin de lucro se exigirá una contrapartida dineraria no inferior al 30% del costo total del proyecto.Los proyectos deberán ser presentados en modalidad digital ante la autoridad de Ciencia y Tecnología de la Jurisdicción donde serán ejecutados.La Secretaría de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos recibirá todos los proyectos desde la fecha de apertura de la convocatoria y hasta la fecha de cierre. Dentro de los 10 días posteriores al cierre de la convocatoria las autoridades remitirán a la Subsecretaría de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación (SSFCTI) el Acta de pertinencia y orden de mérito Jurisdiccional de todos los proyectos presentados, con su correspondiente orden de priorización.Dentro de los cinco días posteriores a la presentación del Acta de pertinencia y orden de mérito Jurisdiccional, la UVT administradora deberá ingresar los proyectos priorizados y sus anexos por medio de la plataforma de trámites a distancia TAD.Las consultas sólo podrán efectuarse por correo electrónico a [email protected]