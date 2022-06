Falta de gasoil: “preocupación” del sector turístico a un mes de las vacaciones

La Cámara Entrerriana de Turismo manifestó “públicamente su preocupación ante el incremento diario de la falta de combustibles, especialmente gasoil, en las estaciones de expendio”, señalaron en un comunicado enviado a este medio.“La escasez de combustibles, es la principal preocupación del sector turístico, no solo por las complicaciones que se generan a diario para poder cargar combustible en las unidades de transporte, sino que se suma a esto, la falta de información oficial acerca de la fecha, en la cual comenzará a normalizarse la provisión del mismo a las estaciones de servicio”, explicaron desde la Cámara Entrerriana de Turismo.Asimismo, señalaron que la normal provisión de combustible en estaciones de servicio, “es fundamental para la movilización de turistas en vehículos, ya sean particulares o públicos de pasajeros, entendiendo claramente, que también el transporte de carga y el agro, están siendo perjudicados”, remarcó la CET.“La preocupación del sector es que, sin combustible, no hay forma de que los turistas nos visiten, independientemente, del medio en el que arriben a nuestra provincia. En la actualidad, las unidades de transporte turístico deben destinar varias horas al día para conseguir combustible. Esta situación, se repite a diario ya que, en el caso de encontrar gasoil, solo pueden cargar un cupo muy limitado y no la cantidad necesaria para prestar el servicio para el cual fueron contratados”, describieron desde el sector turístico entrerriano.“Aquellos turistas que deseen venir a Entre Ríos con su propio medio de transporte, están analizando si continúan con sus planes, siendo esto también muy preocupante, sobre todo, cuando estamos a una semana y media de un fin de semana largo, y a menos de un mes del comienzo de las vacaciones de invierno”, consideró la Cámara Entrerriana de Turismo.“Nadie planifica de un día para el otro irse de vacaciones, por lo que, si la normalización del abastecimiento de combustibles no se logra esta semana, los turistas muy seguramente, cancelarán sus planes de venir a nuestra provincia”, anticipó la CET.“El universo turístico depende del normal abastecimiento a la brevedad, pues de no serlo, corremos un serio riesgo de que la actividad turística se paralice a corto plazo, provocando esto una gran pérdida económica para todos los entrerrianos”, concluye el comunicado enviado a este medio.