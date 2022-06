El GNC aumentó $5 en Paraná: el detalle de los nuevos valores

El precio del metro cúbico de GNC aumentó este sábado al mediodía en la capital entrerriana.confirmó que en los surtidores de las estaciones de servicio ya se observa“Todo sube y es algo que ya no sorprende”, dijo un conductor a Elonce y destacó que, a pesar del aumento, el GNC sigue siendo barato.“Es una mala noticia la suba del GNC, ya no se puede trabajar, aumentó la nafta, el gas y encima no hay gasoil”, sentenció un remisero y destacó que “es un problema muy grande porque vamos a tener que pedir un aumento de tarifas”.“Esta situación me recuerda a otras épocas del país, donde todo subía”, valoró el trabajador.En tanto otro hombre que estaba cargando GNC junto a su familia mencionó que “ya no me sorprende cada aumento, no tenemos calidad de vida, solo podés usar el auto lo justo y necesario, buscarle la vuelta y no gastar”.“Este aumento fue sin previo aviso, la inflación está muy elevada, todo sube y tenés que recortar un 50 por ciento los gastos”, comunicó otro remisero.