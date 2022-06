El drama de camioneros para cargar gasoil: “Hay que esperar y es tiempo perdido”

La estación de servicios YPF, de calles Alte. Brown y Blas Parera de Paraná, anoche, se había quedado sin gasoil. “Está faltando combustible y nos mandan a cuentagotas: siete mil litros que se vendieron en el día y ya no tenemos nada”, informó auno de los playeros. “Y hace dos o tres meses que venimos con el mismo problema”, ratificó al lamentar el no poder abastecer a camioneros y clientes particulares.“No hay combustible en ningún lado y tenemos que hacer fila en todas las estaciones de servicio: donde hay colas, hay que esperar, preguntar cuántos litros te venden porque hay cupos de 50, de 100, de 200, y hay lugares que sí te llenan el tanque”, explicó aAlberto, un camionero de Seguí que recorre las rutas de todo el país para transportar cargas generales.“En el norte, hasta dos días hay que esperar a cargar combustible y en el sur es un poco más barato, pero también hay que esperar”, comentó al dar cuenta que “el camionero siempre entrena la paciencia”.“Para ir al sur, tememos que cargar hasta 600 litros y después hay que volver”, reafirmó al lamentar que, las filas de esperas para llenar el tanque “es tiempo perdido”.Consultado a Alberto cómo afecta en lo personal la falta de combustible, éste expuso: “Uno planea llegar, pero si no conseguís combustible, no queda otra que esperar. Y en el camión uno va calentito, pero el invierno siempre es más duro”.“Te encontrás con una fila de 32 camiones para cargar combustible, como había ayer en una estación de servicios de Paraná, pero resulta que llegaron pocos litros de combustible y te hiciste la fila al santo botón porque no llegaste a cargar”, reprochó al comentar: “El otro día se me prendió la reserva y si o si tuve que cargar un par de litros porque si no llegaba ni con el envión”.“Tenés que programar el viaje en base a las estaciones de servicio”, reconoció al dar cuenta que el tanque de su camión es de 315 litros. “Ayer hice una rotación por la ciudad para encontrar combustible y hoy ya está lleno”, refirió antes de partir hacia Concepción del Uruguay.