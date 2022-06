Falta de gasoil: para expendedor, “se vislumbra un panorama bastante complicado”

Economía El Gobierno postergó la actualización de los impuestos a los combustibles

La estación de servicios YPF, de calles Alte. Brown y Blas Parera de Paraná, anoche, se había quedado sin gasoil. “Está faltando combustible y nos mandan a cuentagotas: siete mil litros que se vendieron en el día y ya no tenemos nada”, informó auno de los playeros. “Y hace dos o tres meses que venimos con el mismo problema”, ratificó al lamentar el no poder abastecer a camioneros y clientes particulares.“Es lo que venimos anunciando hace casi seis meses y hoy se ve agravado”, remarcó al advertir: “Se vislumbra un panorama bastante complicado si no hay una solución de fondo a este tema”.Según González, “la faltante de combustibles tiene un problema básico que es la producción: el gasoil que se produce en el país no alcanza para abastecer la demanda”. “En otro momento, esa faltante se cubría con importación pero hoy, la guerra y los precios internacionales, hacen que cualquiera que quiera importar tenga que pagar el producto muchísimo más de lo que lo venderá en el país, con lo cual, las petroleras tratan de importar lo menos posible porque lo harán a pérdida”, expuso el secretario de la Cámara entrerriana de Expendedores.De acuerdo a lo que explicó, todas las estaciones de servicios de la ciudad se encuentran con problemas de desabastecimiento, pero no todas están en el mismo período. “Hace meses que vendemos menos y eso nos produce el dejar de obtener una utilidad por la venta, lo que se traduce en pérdidas mensuales en el negocio”, alertó. Y mencionó el incremento salarial de un 48% para los trabajadores, a pagar en los próximos tres meses: “Me pregunto: si vendemos un 25% menos dado estos cupos y dejamos de obtener renta por no poder vender más, cómo vamos a asumir el costo, que creemos justo y razonable, pero escapa a la posibilidad de poder afrontarlo”, cuestionó al aclarar que “el costo laboral en una estación de servicio es de más del 70% de sus costos mensuales”.Y agregó: “La situación es similar para el caso de la nafta, lo que sucede es como no se usa a una escala superior como en el transporte y el agro, no tiene esos picos de demanda que sí registra el gasoil, y por eso no se nota el faltante, que se produce a la par”.