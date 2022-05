Revés judicial para Batistuta en su negativa a pagar el aporte solidario

La Justicia Federal de Reconquista rechazó una medida cautelar presentada por el exfutbolista Gabriel Batistuta, quien consideró inconstitucional que se le exija el pago del denominado Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, aprobado por el Congreso para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus.Voceros judiciales informaron hoy que el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, no hizo lugar a la presentación del exgoleador de Newell's Old Boys de Rosario, Boca Juniors, River Plate y Fiorentina de Italia, entre otros equipos, por lo que ahora la causa pasó a la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad chaqueña de Resistencia.Batistuta presentó una medida cautelar ante el fuero en lo Contencioso Administrativo número 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se declaró incompetente y la remitió a Reconquista, de donde es oriundo y en cuya zona posee unas 126 mil hectáreas de campo.Según el exintegrante del seleccionado argentino, el aporte solidario “vulnera derechos, principios y garantías constitucionales y en especial el derecho de propiedad y la garantía de no confiscatoriedad”, por lo que viola “la garantía constitucional de igualdad frente a los impuestos y las cargas públicas”.El juez Alurralde está a tanto de las cuestiones patrimoniales del ahora empresario, ya que hace dos meses le trabó un embargo de casi cuatro millones de pesos por una deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).En total, el organismo recaudador le reclamaba 3.853.341 pesos más el 15% en concepto de intereses y costas judiciales por no abonar Impuestos a los Bienes Personales Anticipo 2 y 3 Periodo Fiscal 2021 y aportes y contribuciones sociales.“La plata que hice la hice en otro lado y jugando al fútbol. Yo no necesito poner una empresa para vivir. Si vos necesitás poner una empresa y programar, la Argentina es el último lugar donde venís", le dijo Batistuta a la revista Fortuna, en una entrevista realizada en julio de 2011.