Alivio fiscal para monotributistas: cómo quedarían las nuevas categorías

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto para aliviar la situación de monotributistas y autónomos, con el fin de que los ingresos de esos contribuyentes "no pierdan contra la inflación".La iniciativa tiene el respaldo del jefe del interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, y la diputada de Juntos por el Cambio Margarita Stolbizer.Según señalaron fuentes legislativas, el proyecto de Massa, que también lleva las firmas de Leandro Santoro y Mónica Litza, tiene los votos para ser aprobado en el recinto.La iniciativa que Massa ingresó al Congreso contempla adelantar a julio parte de la actualización anual del monotributo, que suele hacerse desde el 1° de enero de cada año a través de la fórmula de movilidad jubilatoria.Las escalas de facturación de ese régimen quedaron desactualizadas por la escalada inflacionaria.En el primer semestre de este año, las jubilaciones y demás prestaciones que paga la ANSeS acumularán una suba de 29,1%. El proyecto apunta a que ese porcentaje se utilice para actualizar las escalas de facturación de las distintas categorías del monotributo desde el 1° de julio de 2022.Con relación a los autónomos que están alcanzados por el Impuestos a las Ganancias y que en la actualidad deben pagar el tributo con ingresos mensuales superiores a $63.000, la solución que contempla el proyecto es actualizar las escalas y deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede en línea o cercano a los empleados en relación de dependencia, que desde el mes que viene será de $289.792.Massa impulsó la semana pasada una actualización del piso de Ganancias, que comenzará a regir desde junio y destacó que esa medida busca "defender el poder de compra de los salarios", al igual que el proyecto sobre monotributistas y autónomos.Categoría ---- Hoy ---------------Propuesta------A -----$ 466.201,59--------- $ 601.959,49.----- B -----$ 693.002,36--------- $ 894.804,65.------ C -----$ 970.203,30--------- $ 1.252.726,50.------D -----$ 1.335.604,55--------- $ 1.724.532,59.------E -----$ 1.764.006,01--------- $ 2.277.684,56.------F----- $ 2.205.007,51--------- $ 2.847.105,70.------G----- $ 2.646.009,01--------- $ 3.416.526,83.------H----- $ 3.276.011,15--------- $ 4.229.985,60.------I -----$ 3.666.612,48--------- $ 4.734.330,03.------ J----- $ 4.202.114,31--------- $ 5.425.770,00.------K----- $ 4.662.015,87--------- $ 6.019.594,89.