“YPF no puede trazar un sendero de precios como el año pasado”, dijo su titular

Economía El Gobierno postergó la actualización de los impuestos a los combustibles

El presidente de YPF, Pablo González, aseguró que si bien hay un diferencial del 25% entre el precio del crudo internacional y lo que hoy se paga en los surtidores, en ningún país se puede definir el precio de los combustibles sólo por el valor del Brent, que es el petróleo de referencia para la Argentina."En ningún país se puede hacer. Hoy el precio de la energía en el mundo -no solamente el petróleo y el gas- es imprevisible, nadie sabe cómo se va a comportar el mercado durante el año y no se puede trazar un sendero de precios como el que se logró el año pasado", dijo el presidente de YPF.Hoy existe "una diferencia del 25% con el precio del Brent, pero no es una regla en todos los países que el crudo sea igual al precio de venta mercado local porque depende de factores internos y externos, y las tensiones son diferentes en cada uno de ellos. Algunos países que intentaron eso tuvieron una crisis muy severa".Ante la pregunta de si habrá que convivir con ese diferencial de precios hasta que se encuentre una estabilidad de mercado, González explicó que el sector tiene "una dinámica y una elasticidad que es muy difícil de prever a corto plazo o que es lo que va a pasar el resto del año"."Hoy YPF no puede trazar un sendero de precios como lo hizo el año pasado", a partir de una sucesión de aumentos, que comenzó en marzo y siguió por unos meses para luego dejar fijo el valor hasta fin de año.También como parte del análisis del segmento de combustibles, González se refirió a la presión en la demanda de gasoil y la tensión que se produce en el equilibrio con el resto de las compañías que dominan el mercado.Es que la situación del mercado "le generó una presión a las estaciones de servicios (de YPF) y nos estaba sucediendo lo que se llaman en el sector 'quiebres', que es cuando las estaciones se quedan sin combustible y tuvimos récord en abril con 9.000 quiebres"."En mayo se está repitiendo esa tendencia, estamos teniendo 'quiebres' nuevamente esta última semana, pero venimos sosteniendo la demanda a pesar de que la Argentina no produce todo el gasoil que consume, y por lo que se debe importar todavía un 30% para resolver la problemática".En esa dinámica, YPF garantizó el abastecimiento a la franja mayorista, "pero como en la franja minorista el gasoil es más barato eso ha generado también presión sobre las estaciones de servicio, porque debieron atender un abanico de consumo de ambos extremos", por un manifiesto traspaso de un mercado a otro.Para afrontar esa situación, "lo que se ha tratado de hacer, con buen criterio, es lograr un acuerdo de productores para asegurar el abastecimiento de las refinerías" y dar respuesta a la demanda de gasoil, un acuerdo que se espera rediscutir el mes próximo "después que hemos tenido la mayor demanda de gasoil de los últimos años", sostuvo el presidente de YPF.