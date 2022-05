Arranca el Hot Sale: recomendaciones para aprovechar los descuentos

Faltan muy pocas horas para que arranque una nueva edición del Hot Sale, el evento de comercio electrónico que brinda la oportunidad de comprar productos con importantes descuentos. Organizada desde 2014 por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la edición 2022 de esta iniciativa comenzará este lunes 30 de mayo a las 00.00 horas y se prolongará durante el martes 31 de mayo y el miércoles 1° de junio. En esta ocasión, habrá 12 rubros diferentes y participarán unas 1091 empresas y marcas líderes a nivel nacional.



Junto con el Cyber Monday y el Black Friday, el Hot Sale se ha convertido en un clásico para la compra de productos con importantes promociones para quienes realicen la transacción online. CACE anunció que existen 12 categorías en la edición 2022 de esta propuesta: electro y tecno; viajes; muebles, hogar y deco; indumentaria y calzado; deportes y fitness; alimentos y bebidas; cosmética y belleza; automotriz; bebés y niños; emprendedores; servicios y varios.



A su vez, serán 1091 empresas y marcas nacionales las que ofrecerán sus productos y servicios mediante esta metodología, que ofrece una compra/venta de manera fácil, cómoda y segura y que tiene como objetivo fortalecer e impulsar el ecosistema del comercio electrónico.



Así es como, desde la medianoche de este lunes y durante las siguientes 72 horas, será posible encontrar descuentos en millares de productos y aprovechar para adquirirlos a un precio menor al que ofrece el mercado habitualmente. Recomendaciones para comprar -Registrarse en el sitio oficial del Hot Sale para estar entre los primeros en conocer las promociones.

-Seguir las cuentas oficiales del Hot Sale en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok para seguir el minuto a minuto de las novedades.

-Corroborar con qué medios de pago se tienen facilidades en cuanto a financiación de la compra. Por ejemplo, si existe la opción de pagar con cuotas sin interés.

-Acceder a las marcas que participan de la iniciativa a través del sitio oficial de Hot Sale, dado que así se pueden prevenir problemas de seguridad cibernética o estafas.

-Comprar el producto que interesa en el momento en que se ve la oferta. Regresar por él más tarde puede significar que la promoción haya terminado o que el producto se haya agotado, ya que muchas oportunidades tienen un stock limitado.

-Armar previamente un listado con los productos que uno quisiera adquirir mientras dure el Hot Sale para poder organizar mejor las compras.

-Si uno elige un medio de pago en efectivo para la compra, este se debe realizar lo más pronto posible para no demorar el envío del producto. Novedades para no perderse ninguna oferta Para no quedarse afuera de ninguna oferta, la CACE presentó algunas novedades que se implementarán en la edición de este año. Entre ellas, se destacan:



-Live shopping: las empresas y marcas que participan mostrarán en vivo sus productos en una transmisión de alta calidad a los usuarios. Esto representa una gran oportunidad para aquellos que estén en duda si adquirir o no un producto, ya que podrán verlo, analizarlo, hacer preguntas en un chat y evaluar cuál es la mejor opción para su necesidad. Estas transmisiones se van a hacer el lunes 30 y el martes 31 de mayor, entre las 19 y las 21.30.



-Historias: los usuarios podrán encontrar en la página principal del evento un carrusel de historias similar al de redes sociales. Allí podrán ver ofertas de último momento, que se irán actualizando durante los tres días.



-Mega Ofertas top estrella: desde el sitio oficial, se podrá visualizar los productos participantes con ofertas destacadas. De esta manera, se podrán comparar artículos de distintas marcas y determinar cuál es la mayor oportunidad.



-Mega Ofertas Bomba: una vez al día, durante las tres jornadas de evento, se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías a las 12 del mediodía. Estas promos estarán disponibles solo por una hora y/o hasta agotar stock.



-Más clickeados: los usuarios podrán acceder a un ranking para conocer cuáles son los productos que que generan más interés y descubrir así las mejores oportunidades. Esto también podrá hacerse filtrando por categorías.