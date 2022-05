Gobierno analiza cambios para monotributistas y autónomos

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anticipó que la próxima semana presentarán una propuesta "que alivie la situación de los autónomos y monotributistas". La iniciativa surge luego de que el Gobierno decidiera elevar el piso del Impuesto a las Ganancias que se hará vigente para el mes de junio.



En declaraciones a Radio Mitre, Massa consideró que “el desafío que nos planteamos es el de mejorar el ingreso. Las paritarias mejoran el salario, pero este año tenemos que tratar que el ingreso real mejore, y tiene que estar acompañado de una mejor distribución del ingreso”. En este caso, el impacto sería mayor: hay 4,5 millones de inscriptos al régimen simplificado.



En ese sentido, adelantó que “empezamos a trabajar el tema de autónomos y monotributistas para que la semana que viene podamos tener una propuesta que alivie su situación, ya lo charlé con el Presidente (Alberto Fernández)”.



Sobre la actualización de la base no imponible de Ganancias, Massa planteó que “el objetivo es que sigamos en 800 mil trabajadores alcanzados por el impuesto, que son los de mayores ingresos”. "La idea es defender el poder de compra de los salarios", puntualizó. “El salario no es ganancia, es remuneración, y tenemos que acompañar con esfuerzo del Estado el desafío que genera ir mejorando el ingreso mes a mes”, sentenció.



El aumento del piso del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, que alcanza a los salarios de los trabajadores en relación de dependencia, será a partir de junio de $280.792 mensuales, un 24,3% más que los $225.937 que rigen en la actualidad.



También el líder del Frente Renovador se refirió a otras cuestiones económicas que ya generaron tensiones fuertes dentro del gabinete económico, por ejemplo las retenciones. “No vamos a aumentar. Lo que tenemos en discusión en el Parlamento es la Ley de Agroindustria, que promueve la industrialización de la producción entendiendo que el mundo que viene está orientado a dos grandes actores: energía y proteína”.



“Lo que plantea el Gobierno es cómo desacoplar los precios en un mundo claramente en problemas”, agregó. En tanto en materia energética, el ex intendente de Tigre habló en Radio 10 y se refirió sobre el aumento de tarifas : “un aumento del 30%del gas representa en el GBA 1,5% y 0,75% a nivel nacional. En la electricidad 0,1 y 0,5%, en el agua representa 0,5 y 0,25 en el nacional”



Respecto a la interna dentro del oficialismo dijo que “no todo significa que haya una pelea, sino que hay discusiones para ver cómo podemos trabajar de la mejor manera”



“El que toma las decisiones es el presidente”, aseveró. “Los trapitos sucios se tienen que lavar en casa”, advirtió y agregó: ”Si enfocamos el gobierno en mejorar el ingreso medio, bajar la inflación, aumentar el nivel de exportaciones y que las pymes crezcan no tengas dudas que vamos a ser competitivos en el 2023”.