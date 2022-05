El sindicato de empleados textiles acordó un bono de 100.000 pesos

El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) acordó el pago de un bono extraordinario de $100.000 para los trabajadores del sector como extra adicional de la paritaria 2021-2022.



La suma de carácter no remunerativa y celebrada por la organización que conduce José "Vasco" Minaberrigaray y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA), impactará en los salarios de las categorías de supervisor y encargado de planta; supervisor de locales y encargados A y B.



El bono de $ 100.000 en carácter de gratificación extraordinaria, se pagará desde mayo a septiembre, en 5 cuotas consecutivas de $ 20.000 cada una.



"Las partes acuerdan una gratificación extraordinaria y por única vez de carácter no remunerativo de $ 100.000 (pesos cien mil) pagaderas en 5 (cinco) cuotas iguales, mensuales y consecutivas junto a los haberes de los meses: mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2022", apunta el inciso 1° del acta oficial.



En tanto, las categorías de empleado técnico especialista, mecánico de planta, chofer, secretaria, empleado (clase A, B y C), recepcionista, repositor externo, auxiliar de venta, ayudante chofer, maestranza, servicios, sub-encargado de local (clase A y B), cajero, cajero-vendedor, vendedor (clase A, B y C), ayudante de vendedor y vendedor temporario, el bono será de $ 85.000.





El bono de $ 85.000 para las categorías del SETIA se abonará en 5 cuotas consecutivas de mayo a septiembre, cada una de $ 17.000.



Además, se establecieron aumentos en los adicionales por viático y refrigerio y plus para el personal de shoppings, vidrieritas y falla de caja.