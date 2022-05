Aumento para empleados de comercio: cuánto cobrarán a partir de junio

Lo que cobrarán en junio

En junio, los empleados de Comercio cobraránentre los representantes paritarios de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y los directivos de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca)Al 6% aplicado en el primer mes, ahora se suma otro 6% correspondiente a la segunda cuota. Los porcentajes a aplicar siguen con un 6% en junio; 10% en agosto; 10% en septiembre; 11% en noviembre; 10.5% en enero 2023, con cláusula de revisión según la marcha de la inflación.Este eslos empleados mercantiles el mes próximo:Categoría A $97.651.29Categoría B $97.933.93Categoría C $98,924.28Categoría A $98.712.23Categoría B $99.136.98Categoría C $99.561.39Categoría D $100.835.03Categoría E $101.896.07Categoría F $103.452.65Categoría A $99.065.86Categoría B $99.561.36Categoría C $100.198.16Categoría A $99.065.86Categoría B $99.773.40Categoría C $102.108.35Categoría A $99.915.26Categoría B $101.188.64Categoría A $99.065.86Categoría B $101.188.90Categoría C $101.896.07Categoría D $103.452.65Tras la firma del acuerdo, el secretario general de Faecys, Armando Cavalieri, aseguró: "A través de la vía del diálogo como herramienta superadora y por medio de una discusión madura, hemos llevado adelante las negociaciones con el objeto de defender el salario de nuestros afiliados y contrapesar el flagelo inflacionario que golpea de lleno al bolsillo de nuestros trabajadores".Asimismo, sostuvo: "Hemos logrado este acuerdo que contempla el impacto de la aceleración de los precios de los primeros meses, y contamos con el compromiso de las cámaras de abrir nuevas revisiones para que el salario de los trabajadores no pierda poder adquisitivo frente al incremento de la inflación".La paritaria anual se inscribe en la línea que pretende el Ministerio de Trabajo, quien desde la reapertura de las paritarias expuso su preocupación para convocar a gremios y empresarios para que lleguen a un acuerdo.Frente al alza de la inflación y la ruptura del primer porcentaje, que situaba los acuerdos salariales en el orden del 45%, el Gobierno impulsó la recuperación de salarios, que se formuló con el entendimiento entre los máximos referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA).Tras la reunión, sindicalistas y empresarios coincidieron en rechazar un bono generalizado e impulsar como herramienta de recuperación del poder adquisitivo las paritarias. Los porcentajes fueron superándose y hoy están establecidos en el rango del 60 al 65% anual, pero con cláusulas de revisión, muchas de las cuales están previstas para los meses de septiembre y octubre. Sin embargo, en las últimas semanas se aceleraron las negociaciones y varias organizaciones ya están pensando en un aumento anual del 70% para ganarle a la inflación.