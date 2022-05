Transportistas dicen que hay falta de gasoil y piden normalizar abastecimiento

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) expresó su "profunda angustia y preocupación" por la escasez de gasoil y la disparidad de los precios, a la vez que anticipó que podría tomar medidas de fuerza en caso de que no se normalice el abastecimiento."Entendemos que no es un problema fácil de resolver. Hay muchas variables a tener en cuenta, como la guerra en Ucrania, pero como empresarios, tenemos que pagar los sueldos y afrontar los crecientes gastos de nuestra actividad en medio de un contexto de absoluta incertidumbre respecto del acceso a un insumo clave como es el combustible", señaló el presidente de la entidad, Roberto Guarnieri.Los presidentes de 31 de las 43 cámaras que componen FADEEAC - que agrupan a unas 4.400 empresas pymes- se reunieron para debatir sobre la escasez de combustible que afecta a diversas zonas del país, en particular a las provincias del norte.Durante el debate, motorizado por las cámaras empresarias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Chaco y Misiones, se analizó la posibilidad de "avanzar con algún tipo de protesta en el caso de no lograr" que se normalice el abastecimiento, indicó FADEEAC, en un comunicado.La entidad difundió recientemente una encuesta que arrojó que solo uno de cada tres transportistas puede cargar combustible sin restricciones, cupos ni sobreprecios.Según el relevamiento, del total de transportistas encuestados solo un 33% dijo que pudo cargar combustible sin limitaciones; el 57% aseguró que carga con restricciones o cupos y el 10% no pudo abastecerse.Las provincias que presentan mayores dificultades para cargar combustible son Tucumán y La Rioja, con "muy bajo o nulo suministro", según FADEEAC.Misiones, Chaco y Santiago del Estero registraron un promedio de carga inferior a los 20 litros, mientras que en Mendoza, San Juan, Salta y Jujuy, la carga promedio fue entre 21 y 50 litros.