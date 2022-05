Reintegros para monotributistas y autónomos: AFIP devolverá $1.345 millones

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reintegrará más de $1.345 millones a monotributistas y autónomos que abonaron durante 2021 sus obligaciones por débito automático o tarjeta de crédito como un premio al cumplimiento. El beneficio alcanza a más de 649 mil pequeños contribuyentes de todo el país: 557 mil monotributistas y 92 mil autónomos.



La medida implementada por el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont consiste en la devolución de una porción del componente impositivo abonado a lo largo del año. Alcanza a quienes hayan pagado en tiempo y forma su cuota mensual. “La cantidad de pequeños contribuyentes que recibirán el reintegro este año es un 62% superior a la de 2021. El incremento responde principalmente a un mayor cumplimiento por parte de los monotributistas y autónomos”, indicó la AFIP.



Las personas beneficiadas recibirán un importe equivalente al impuesto integrado mensual. El pago será acreditado automáticamente en las cuentas bancarias o tarjetas de crédito adheridas como medio de pago por cada uno de las y los contribuyentes cumplidores, según se explicó.



Por otro lado, los contribuyentes que hayan iniciado la actividad el año pasado y por ello no hubieran abonado 12 meses completos tendrán la devolución del 50%, siempre que la cantidad de cuotas pagadas en término fueran entre 6 y 11, ambas inclusive.



El monto acreditado o los motivos por los cuales no se realizó el reintegro podrá consultarse en el servicio “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”.



Además, el organismo recaudador señaló que los pequeños contribuyentes que deseen adherir al débito automático pueden obtener información de cómo hacerlo en la guía de trámites de la AFIP, en el sitio web.



El reintegro para monotributistas y autónomos se suma a otros beneficios puestos en práctica en los últimos meses para pequeños contribuyentes como la moratoria y la condonación de deudas hasta $100.000, contenidos en la ley de alivio fiscal. Esas herramientas fueron utilizadas por más de 857.000 pequeños contribuyentes.



Algunos de los beneficios para contribuyentes cumplidores fueron incorporados a través de la moratoria pyme como una compensación para aquellos que estuvieron al día y así evitar el incumplimiento fiscal, de manera indirecta. Se trata de que las personas no se vean tentadas a dejar de pagar a la espera de que luego surja algún plan de pago.