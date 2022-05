Indican que para el Gobierno, “la prioridad es garantizar el control de precios"

"La posición del Gobierno es que hay sectores que no pueden hacer más esfuerzo mientras que en paralelo hay sectores con ganancias extraordinarias en este contexto. Esa situación lo lleva al Gobierno a estar poniendo como prioridad garantizar el control de los precios, los alimentos, la canasta básica para que sea más accesible", dijo el ministro en la mañana de este sábado a El Destape Radio.



En ese marco, afirmó que "las herramientas para esto se verán en función de los momentos" y agregó que el presidente Alberto Fernández "entiende que tenemos que avanzar con medidas que sean compatibles entre las exportaciones y a la vez la mesa de los argentinos".



"Con ese objetivo se seguirá trabajando luego en lo técnico y lo instrumental se verán cuáles son las medidas", insistió en relación a la posibilidad de aplicar retenciones.



Fernández señaló ayer que la suba de los precios internacionales producto de la guerra en Ucrania "repercute en la Argentina" y sostuvo que, en ese contexto, "el instrumento con el que se desacopla más fácilmente los precios internos de los externos son las retenciones", aunque señaló que se trata de "un tema legislativo" para el cual se requeriría un consenso que la oposición no aportaría porque "explota políticamente el tema", con lo cual destacó la necesidad de acudir a otros instrumentos.



En sus declaraciones de hoy, Katopodis manifestó que el Gobierno "no quiere subsidiar a los ricos" e insistió en que otra de la prioridades es "duplicar la obra pública" lo que viene siendo "una palanca fundamental para la reactivación de la economía".



Consultado sobre el encuentro del PJ que se realizaba hoy en Mendoza, Katopodis se mostró partidario de "garantizar que nuestra fuerza política pueda ampliar la representación para encarar las transformaciones necesarias" y dijo que el Frente de Todos es "más amplio que los nombres propios y los sectores que se puedan convocar".



"Lo que nos une no son los nombres sino las convicciones que es lo que hace que el peronismo esté por cumplir 100 años y sea una de las fuerzas políticas más importantes de la región", acotó.



De cara a las elecciones presidenciales de 2023, el titular de Obras Públicas pidió "tomar conciencia del tamaño de la disputa que hay en juego" y consideró que la decisión de ampliar el Frente responde además a las necesidades de "las pymes, de los empresarios, teniendo en cuenta que el que quiere volver es el que quiso vender la Argentina desde el primer día", en referencia a Mauricio Macri.



"Lo importante es que estamos en un momento bisagra para todos los argentinos y para el Gobierno" que tiene que ver con "dejar atrás dos años y medio muy complicados y dolorosos y recorrer este tramo hasta fines del 23 pudiendo proyectar, recuperando lo que el macrismo nos quitó, que es la posibilidad de proyectar la Patria pero también la vida personal y comunitaria", expresó.



En este punto, invitó a que "la gente sienta que tiene en el FDT un escudo para defenderse" y se preguntó: "¿Qué hubiera pasado si hubiera estado Macri durante la pandemia?".