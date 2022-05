Anunciarán la nueva serie de billetes que reemplaza los animales por próceres

Antecedentes

Según confirmaron fuentes oficiales esta tarde, el lunes el Gobierno anunciará nuevos billetes de circulación oficial para la Argentina.Según pudo saber Infobae, y como ya había adelantado el presidente Alberto Fernández, regresarán los próceres al papel moneda. La idea es que vayan reemplazando paulatinamente a la serie “Animales”, que lanzó la administración de Mauricio Macri, y que hoy tiene al hornero como símbolo del billete de mayor denominación, 1.000 pesos.“Seguirá Eva Perón en el papel de cien pesos, pero con nuevo diseño”, adelantaron voceros del Gobierno que además destacaron que, pesar de los cambios, se mantendrá la misma gama de colores que usa en la actualidad. Otra de las novedades que se buscará una mayor paridad de género con mayor presencia femenina.Si bien no hay mayores datos sobre el lanzamiento de la semana que viene, desde el Banco Central que comanda Miguel Pesce se encargaron de destacar que no habrá nuevas denominaciones. O sea, el mayor billete de curso legal seguirá siendo el del 1.000 pesos.El presidente Fernández había confirmado en Salta, el junio pasado, que la figura del general Martín Miguel de Güemes será incluida en un billete en respuesta al “mérito inmenso” del héroe gaucho, de cuya muerte se cumplieron 200 años.“Quiero contarles a los salteños que he dado la orden al presidente del Banco Central para que incluya en la nueva emisión de billetes la figura del general Güemes”, dijo en ese momento.También estarán en los nuevos papeles, pudo saber este medio, José de San Martín y Manuel Belgrano.Fernández habla del reemplazo casi desde que llegó al poder, en diciembre del 2019. Siempre se pronunció a favor de reemplazar la figura de los billetes y volver a utilizar personalidades históricas, al advertir que los argentinos tienen “figuras más representativas en la historia que una ballena”. “Los billetes son papeles que circulan, pero allí está el valor que le asignamos los argentinos a la moneda. Ahí tienen que estar nuestros mejores hombres y mujeres”, dijo el mandatario al ratificar la decisión del Gobierno de utilizar figuras históricas en lugar de animales.El jefe de Estado aseguró que se siente “mal” cuando ve en los billetes a “tantos animalitos” y no a próceres como Belgrano.En 2020, la coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, Victoria Freire, propuso algunos modelos con mujeres y dio a conocer los diseños a través de su cuenta de Twitter. “En unos meses vuelven los próceres a los billetes, se van los animalitos de Macri y por primera vez va a haber paridad de género. A nosotras se nos ocurrió ir un pasito más allá y armamos una serie de billetes feministas. Comenten y opinen si les gustó”, contó la funcionaria y socióloga.Entre las figuras de los billetes estaban Eva Perón, Azucena Villaflor, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo y detenida-desaparecida en 1977, en el de $500; Juana Azurduy, luchadora en las guerras por la emancipación del Virreinato del Río de la Plata; Cecilia Grierson, primera médica argentina y luchadora por los derechos de las mujeres; Lohana Berkins, activista travesti, principal promotora de la Ley de Identidad de Género; la escritora Alfonsina Storni. También Carlos Jáuregui, fundador y primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).Caber recordar que el presidente del Banco Central explicó a comienzos de 2020 que el proyecto de reemplazar la familia de billetes “será progresivo y no implicará costos extra”.“El proceso de cambio de los billetes hacia una familia con personalidades que se identifiquen con los valores sociales de la Argentina será sin apuro, porque hay billetes ya impresos y otros imprimiéndose, y no vamos a malgastar el dinero”, remarcó Pesce al comienzo de su gestión.En la Argentina existen hoy 7 diseños distintos de billetes de $100 de curso legal, es decir, que se deben aceptar para el pago de bienes y servicios. Y conviven 17 billetes diferentes, a pesar de existir sólo siete denominaciones en totalLos billetes de $100 también son los que más personalidades tienen. En este momento, circulan tres versiones diferentes del billete de $100, con la efigie de Julio Argentino Roca, otras tres con la efigie de Eva Duarte de Perón y una más de la familia de billetes de animales autóctonos, que tiene a la Taruca como protagonista. Fuente: (Infobae)