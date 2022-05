FMI: "Las metas y los objetivos del programa permanecen sin cambios"

Las conversaciones entre las autoridades argentinas y los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) referidas a la primera revisión del programa en curso, registran “buenos progresos” y las autoridades del país están “comprometidas” en lograr las metas y los objetivos. Así lo señaló este jueves Gerry Rice, vocero del organismo multilateral en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en Washington.“No hay cambios en las metas”, reitero Rice en más de una oportunidad, ante las consultas referidas a que Argentina no cumpliría con la meta, por ejemplo, de acumulación de reservas. Sin embargo, Rice insistió que “las metas y los objetivos del programa permanecen sin cambios” y, agrego que “las autoridades nacionales están “comprometidas” en asegurar que “se alcancen estos logros”.En este sentido, el funcionario recordó que “el ministro Guzmán recientemente señalo la visión de las autoridades en cuanto a que el programa con el FMI es un ancla y que los objetivos permanecen sin cambios”. Dando a entender que desde el equipo económico no se está planteando el modificar las metas.De las palabras de Rice, se desprende que si se están modificando algunos programas, pero sin que esto signifique, por ejemplo, que se vaya a autorizar más déficit fiscal que el acordado. Lo precisó al decir: “Si bien estamos mirando el priorizar políticas los objetivos y metas del programa continúan sin cambios” para reiterar que “las autoridades están comprometidas en la implementación del programa y asegurando que los objetivos sean alcanzados”.El directivo recordó que, tras la reunión de primavera (boreal) del Fondo realizada semanas atrás, de la que participó el ministro de Economía, Martín Guzmán, las conversaciones continuaron de manera virtual entre los técnicos de ambas partes.Si bien Rice no precisó en qué momento se tendría el resultado de la primera evaluación del programa, correspondiente al trimestre enero a marzo pasado, señaló que sería “pronto” y remarcó que se han dado “buenos progresos”.Particularmente sostuvo que en las conversaciones se están analizando los efectos de la invasión rusa a Ucrania sobre la economía argentina ya que el país, como muchos otros, se ha visto afectado por la guerra.Las conversaciones se orientan a que las metas y los objetivos del programa puedan ser alcanzados, afirmó Rice ante la consulta de distintos medios, incluido Ámbito.Preguntado sobre los problemas que presenta la economía local, como la elevada inflación, el vocero dejó en claro que “las metas y los objetivos permanecen sin cambios” y dijo que las autoridades nacionales están “comprometidas” en asegurar que se alcancen estos logros.