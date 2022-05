Molineros ratificaron el rechazo al fideicomiso del trigo

El presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, le comunicó la posición de la FAIM al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien convocó a la cadena industrial luego de que la entidad hiciera pública su negativa a formar parte del programa.



"Le ratifiqué la esencia del comunicado. Nosotros rechazamos este fideicomiso producto de que hace 12 años tuvimos una situación similar y la pasamos muy mal. Y también porque creemos que hay otras herramientas efectivas", señaló el dirigente empresario en declaraciones a la prensa.



No obstante, a fin de tender un puente, Cifarelli indicó: "Atendiendo a todo el esfuerzo que está haciendo el Estado hemos liberado a las empresas para que decidan atender o no al fideicomiso".



En el comunicado que provocó la convocatoria de Feletti, FAIM sostuvo que están "convencidos que este no es un instrumento que combata esta problemática".



Por ello hemos presentado oportunamente distintas alternativas en búsqueda de una herramienta que se aplique como política pública que asegure el objeto final que se plantea en este modelo", añadió.



Posteriormente, la secretaría de Comercio Interior emitió un comunicado en el que señaló que "las cámaras molineras plantearon la voluntad de participar del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, si se reconocen algunas particularidades productivas del sector y una mejora en el precio final de la bolsa de harina industrial -en función de la volatilidad que ha adquirido el mercado mundial de trigo luego de la reciente retirada de la República de la India-".



El organismo se comprometió "a seguir dialogando con el propósito de lograr un acuerdo entre las partes" pero al mismo tiempo aclaró: "Para la puesta en marcha del Fondo Estabilizador, se trabajará de manera individual con cada una de las empresas molineras, ya que las estructuras intermedias aglutinantes (federaciones, asociaciones y demás entidades) no reúnen los requisitos para aplicar como destinatarios de los desembolsos del fideicomiso, que se asignan a las empresas particulares".



De esta forma, la responsabilidad de participar o rechazar la convocatoria quedará en manos de cada empresa.



