Cómo obtener descuentos en la carga de combustibles y ahorrar hasta un 30%

Estaciones YPF: cómo cargar nafta con descuento



Estaciones Axion: cómo cargar nafta con descuento



Estaciones Shell: cómo cargar nafta con descuento



Estaciones Puma: cómo cargar nafta con descuento



Descuentos multimarca para aprovechar en estaciones de servicio



Combinar promos, la mejor ecuación



El tercer aumento del año en los combustibles, aplicado desde el domingo, dejó en los surtidores precios entre 10% y 14% mayores que los de la semana pasada, y hasta un 40% mayores que los de enero.Cada automovilista, sin embargo, tiene algunas formas de conseguir que sus cargas se cobren a valores bastante menores que los oficiales, y aliviar así -al menos en parte- el impacto del ajuste.Para conseguir descuentos hay que "exprimir" al máximo distintas promociones que hoy ofrecen ahorrar entre 5% y 30% en ciertos días del mes o de cada semana.Son beneficios disponibles con distintas tarjetas, apps y programas de fidelización. A continuación, marca por marca, cuáles se podrán aprovechar en lo que resta de mayo.Los socios del programa Serviclub que paguen sus cargas escaneando un código QR desde la App YPF (para dispositivos Android o Apple) pueden acceder a estos beneficios:- 15% de ahorro. En combustibles Infinia, ya sea nafta o diésel, todos los martes con un tope de reintegro de $ 400 por semana.- 15% de ahorro. En nafta y diésel Infinia, todos los días únicamente si se paga con "dinero en cuenta" (tal como explica esta nota), con un tope de $ 400 por semana.- 10% de ahorro. En nafta y diésel Infinia, de miércoles a lunes, con un tope de $ 350 por semana.Así, haciendo cargas semanales se podrá ahorrar hasta $ 2.000 durante el mes. Y los socios del Automóvil Club Argentino (ACA) acceden a un 5% adicional en estaciones adheridas.Además, quienes canjeen puntos Serviclub desde la App YPF pueden descontar hasta $ 1.000 extras por carga todos los días. Por 2.500 puntos bonifican $ 500; por 4.000 puntos el descuento es de $ 750; y por 5.000, de $ 1.000.En YPF también hay beneficios con varias tarjetas y apps, en algunos casos acumulables con los anteriores. Son los siguientes:-Banco Santander. Cada jueves los clientes adheridos a SuperClub+ tienen 10% o 15% de descuento, según cuál sea su nivel dentro del programa de beneficios. Deben pagar con tarjeta de débito y así pueden ahorrar hasta $ 800 por mes.-Banco Itaú. Los lunes, para quienes cobran el sueldo en la entidad y paguen con crédito, hay 15% de ahorro con un tope de $ 800 por mes. Y para clientes Personal Bank, 20% con tope de $ 1.200.-Banco Comafi. Los sábados los clientes que cobran el sueldo en la entidad tienen 15%, o 20% si pagan con crédito Mastercard, con un tope de reintegro de $ 900 al mes. Para clientes Único el ahorro es de 20% y 25% respectivamente, y el tope es de $ 1.200.-Banco Patagonia. Todos los jueves dan 20% de descuento para quienes cobran el sueldo en ese banco y pagan con débito, con un tope de $ 700 al mes. Para clientes Singular la promo rige con todas las tarjetas y el tope es de $ 1.300.-Banco ICBC. El martes 24 de mayo habrá 10% para los clientes que cobren el sueldo en la entidad y paguen con tarjeta de débito Visa desde la App YPF. El tope de reintegro es de $ 300.-Banco Credicoop. Este jueves 12 de mayo dará 10% en combustibles pagando con débito Cabal. Tope de ahorro: $ 400.-Banco Iudú. Ofrece 10% los lunes con tarjeta de crédito; y los jueves, con débito. Tope de reintegro: $ 300 mensuales por cuenta.La petrolera Axion Energy tiene varios acuerdos vigentes que permiten pagar menos por el combustible. Algunos destacados son:-Tarjeta 365. Todos los días ofrece un 5% al cargar nafta o diésel -súper o premium- en las estaciones adheridas, que se pueden ver aquí. Tope de ahorro: $ 300 por compra y cuatro transacciones por mes.-Ualá. Usando puntos del programa Ualá+ se obtienen descuentos del 20%, con topes de $ 400 por compra y sin límite en la cantidad de canjes que se pueden realizar durante el mes.-Mercado Pago. Los domingos, quienes abonen con QR desde esa app y elijan tarjetas Mastercard para pagar tendrán 10% de rebaja en cargas de nafta y de diésel. Tope de ahorro: $ 500 por usuario.-American Express. Los viernes dan 10% de descuento. Tope de reintegro: $ 500 por mes.-Club Personal. Los martes y domingos hay un 5% en combustibles presentando el código que da la app del programa. Tope de ahorro: $ 150 por carga.Shell ofrece varias promociones exclusivas para quienes utilicen Shell BOX, la nueva app de la marca, disponible para Android y para iOS. Las más destacadas son:- 10% de ahorro. En combustibles V-Power para la primera compra con la app.- 10% de ahorro. En combustibles V-Power, los miércoles.- 10% de ahorro. En lubricantes, pagando con la app.Además, desde Shell BOX o con la tarjeta, los clientes pueden canjear sus millas Shell LATAM Pass por descuentos en cargas de combustible:- Por 350 millas: $ 250 de ahorro.- Por 650 millas: $ 500 de ahorro.- Por 1.300 millas: $ 1.000 de ahorro.En las estaciones de servicio Puma Energy también hay oportunidades de acceder a rebajas.-App MODO. Los lunes, pagando a través de esta billetera virtual, hay 15% de rebaja con un tope de ahorro de $ 400 por compra. La promo, acumulable con otras, está disponible para clientes de los bancos Ciudad, Nación, Santander, Macro, Galicia, BBVA, ICBC, HSBC, Itaú, Comafi, Hipotecario, Credicoop, Patagonia y Supervielle, entre otros.-Banco Nación. Los lunes, pagando con tarjetas de crédito o débito desde la app BNA+, ofrecen 15% de descuento en estaciones adheridas. Tope de ahorro: $ 400 por compra.-Naranja X. Todos los días, con la tarjeta de crédito, se puede usar el "Plan Z" para tener 3 cuotas sin interés. Además, los martes, 10% abonando en un pago con un tope de reintegro de $ 250 por vez.-Banco Patagonia. Mediante canjes de puntos es posible obtener rebajas de hasta un 50%.Además, cada miércoles, con todos los medios de pago, Puma ofrece 5% de rebaja en naftas y en Ion Diesel. Este beneficio rige en estaciones adheridas y no tiene tope de reintegro.-Banco Macro. Los miércoles, con tarjetas de crédito Macro Platinum, se obtiene un 20% de ahorro en estaciones de servicio de todo el país con un tope de $ 800 al mes. Con crédito Macro Selecta la rebaja se amplía al 30% y el tope, a $ 1.200. Además, con crédito Visa, todos los clientes pueden ahorrar hasta un 40% canjeando puntos del programa Macro Premia.-Personal Pay. Todos los días, pagando con la tarjeta Visa Personal Pay, hay 20% de descuento en combustibles con un tope de reintegro de $ 500 por compra y por semana.-Banco Nación. Los viernes, pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard desde la app BNA+ MODO, hay un 10% de descuento para aprovechar en YPF, Axion, Puma, Refinor y DAPSA. Tope de ahorro: $ 400 por semana.Tras el repaso de las opciones, cada automovilista probablemente habrá podido identificar 2, 3 o más promociones que puede aprovechar. Lo ideal, entonces, no será quedarse con una sola sino combinar varias a lo largo del mes.¿Cuáles? Las que más beneficio reporten, pero siempre hasta el tope de reintegro de cada una, para evitar abonar litros a precio pleno.Así, por ejemplo, se podría comprar no más de $ 2.666 de Infinia cada semana en YPF con su app, para aprovechar a pleno el 15% descuento, que tiene un tope de reintegro de $ 400 cada 7 días.Y si hace falta más nafta, ir mejor a una estación de otra petrolera en la que se consiga descuento o bien usar una promo bancaria multimarca, pero comprando sólo los litros que queden incluidos en los topes. El ahorro resultante, de varios miles de pesos en el mes, puede justificar el esfuerzo. (Clarín)