Jubilados empiezan a cobrar el bono de Anses: los cronogramas completos de mayo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $36.676 empezarán a cobrar este lunes 9 de mayo el bono de Refuerzo de Ingresos de $ 12.000, junto con su liquidación mensual en sus entidades de cobro habituales, informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



Según el calendario de Anses, mañana será el turno de los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con DNI finalizado en 0 y avanzará a razón de un documento por día hábil, recordando el miércoles 18 de mayo será feriado nacional por la realización del Censo 2022.



Por otra parte, ayer se cerró la inscripción del Refuerzo de Ingresos de $18.000 para trabajadores informales, monotributistas A y B y trabajadoras de casas particulares.



"Aquellas personas que aún deban completar documentación podrán hacerlo en las oficinas de Anses o validando su cuenta bancaria (CBU) en el aplicativo Mi ANSES, hasta el próximo 10 de mayo", informó la Anses.



Además, a partir de la próxima semana, se habilitará una instancia de consulta para aquellas personas que tengan dudas sobre las causas por las que no accedieron al Refuerzo.



El calendario de pago del Refuerzo de Ingresos para los trabajadores comenzará el 19 de mayo. Cronograma de pagos de la Anses para mayo Titulares de AUH



DNI terminados en 0: lunes 9 de mayo



DNI terminados en 1: martes 10 de mayo



DNI terminados en 2: miércoles 11 de mayo



DNI terminados en 3: jueves 12 de mayo



DNI terminados en 4: viernes 13 de mayo



DNI terminados en 5: lunes 16 de mayo



DNI terminados en 6: martes 17 de mayo



DNI terminados en 7: jueves 19 de mayo



DNI terminados en 8: viernes 20 de mayo



DNI terminados en 9: lunes 23 de mayo





Asignación por Embarazo (AUE)



DNI terminados en 0: martes 10 de mayo



DNI terminados en 1: miércoles 11 de mayo



DNI terminados en 2: jueves 12 de mayo



DNI terminados en 3: viernes 13 de mayo



DNI terminados en 4: lunes 16 de mayo



DNI terminados en 5: martes 17 de mayo



DNI terminados en 6: jueves 19 de mayo



DNI terminados en 7: viernes 20 de mayo



DNI terminados en 8: lunes 23 de mayo



DNI terminados en 9: martes 24 de mayo





Jubilaciones y pensiones con haberes que no superen la suma mensual de $36.676



DNI terminados en 0: lunes 9 de mayo



DNI terminados en 1: martes 10 de mayo



DNI terminados en 2: miércoles 11 de mayo



DNI terminados en 3: jueves 12 de mayo



DNI terminados en 4: viernes 13 de mayo



DNI terminados en 5: lunes 16 de mayo



DNI terminados en 6: martes 17 de mayo



DNI terminados en 7: martes 17 de mayo



DNI terminados en 8: jueves 19 de mayo



DNI terminados en 9: viernes 20 de mayo





Jubilaciones y pensiones con haberes que superen la suma mensual de $36.676



DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de mayo



DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de mayo



DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de mayo



DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de mayo



DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de mayo





Asignación por Prenatal y Maternidad



DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de mayo



DNI terminados en 2 y 3: jueves 12 de mayo



DNI terminados en 4 y 5: viernes 13 de mayo



DNI terminados en 6 y 7: lunes 16 de mayo



DNI terminados en 8 y 9: martes 17 de mayo





Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 9 de mayo hasta el 9 de junio se pagarán las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de documento.





Prestación por desempleo



DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de mayo



DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de mayo



DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de mayo



DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de mayo



DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de mayo