Ventas de comercios minoristas subieron 6% anual en abril

Las ventas de los comercios minoristas crecieron 6% interanual en abril y acumularon un alza de 7,6% en el primer cuatrimestre del año, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Respecto a marzo pasado, abril marcó una mejora en las ventas de 0,3% en los comercios pymes.



Se trató de “un mes tranquilo en ventas, pero con sobresaltos para el empresario por los aumentos permanentes en los precios y las dificultades para conseguir mercadería, especialmente en textiles, calzados y materiales para la construcción”, sostuvo CAME en un comunicado.



A pesar de las dificultades señaladas, "el comercio viene sorteando los inconvenientes operativos y aprovechando el crecimiento de la demanda después de dos años muy difíciles como fueron 2020 y 2021”, agregó la entidad pyme.



CAME precisó que la elaboración del Índice de Ventas Minoristas Pymes se realizó en base a la información aportada por 980 comercios.



En términos cualitativos, 56,4% de los negocios relevados dijo que sus ventas del mes fueron entre buenas y muy buenas (vs. 50,5% el mes anterior), y en lo referido a las utilidades obtenidas, el 42,2% las calificó como buenas o muy buenas.



Por rubro, los mayores aumentos interanuales de abril tuvieron lugar en Farmacia y perfumería (+13,6%), Ferreterías, materiales eléctricos y de la construcción (+7,7%) y Calzado y marroquinería (+6,8%).



En el caso de Alimentos y Bebidas, por su parte, las ventas en abril subieron 1,4% anual y bajaron 4,9% frente a marzo, lo que desde la entidad se explicó por el “desaliento en el consumidor por los aumentos de precios”, lo que “en las familias de ingresos medios, generó mucha búsqueda de promociones y Precios Cuidados”, con un “desplazamiento de ventas desde el almacén de barrio hacia los hipermercados en los grandes centros de consumo”.