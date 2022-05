Bono de Anses: este sábado cierra inscripción y las oficinas abrirán al público

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) mantiene abierta la inscripción al bono extraordinario de $18.000 hasta este sábado 7 de mayo para quienes aún no hayan podido anotarse al beneficio que se distribuirá entre los trabajadores informales, monotributistas A y B y trabajadores de casas particulares.Debido a que culmina la instancia para anotarse al bono que comenzará a pagarse desde el próximo 19 de mayo, la Anses informó que excepcionalmente este sábado abrirá sus oficinas al público para asistir a los interesados que no hayan logrado realizar el trámite de manera virtual.Lo hará en las sucursales de todo el país, en el horario de 8 a 14. Allí recibirán a aquellas personas que aún no hayan podido realizar la inscripción y que tengan pendiente actualizar datos o presentar documentación personal.Asimismo, se recuerda que la inscripción al Refuerzo de Ingresos continuará habilitada en la página oficinal www.anses.gob.ar las 24 horas, hasta este sábado inclusive.